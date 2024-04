Offerta Esclusiva: Conto Corrente Online Credem Link con 100€ in Buoni Amazon

Credem Link, il conto corrente online innovativo e conveniente offerto dall'omonima banca, unisce tradizione e modernità per soddisfare le esigenze dei clienti in modo efficace. Inoltre, richiedendo l'apertura ONLINE è possibile usufruire di una promozione che offre ben 100 euro in Buoni Regalo Amazon.

Offerta Esclusiva: ecco l'agevolazione di Credem

È possibile aprire Credem Link in autonomia online, con procedure digitalizzate. Fino al 30 Aprile 2024, i nuovi clienti che aprono un conto con il codice CREDEM100 hanno la possibilità di ricevere fino a 100€ in Buoni Regalo Amazon.it. Questa eccezionale offerta è riservata ai consumatori maggiorenni residenti in Italia senza rapporti pregressi con Credem o con rapporti chiusi da almeno 10 anni. L’apertura del conto include la sottoscrizione obbligatoria di una carta di debito internazionale Mastercard e dell’Internet Banking, con canone incluso nell'offerta.

L'offerta esclusiva di Credem offre numerosi altri vantaggi:

Zero Canone : il conto Credem Link è offerto senza canone di gestione, garantendo un'opzione economica per la gestione delle finanze personali.

: il conto è offerto senza canone di gestione, garantendo un'opzione economica per la gestione delle finanze personali. Servizi Digitali inclusi : i clienti di Credem Link ottengono l'accesso ai servizi digitali avanzati quali Internet Banking e App Credem Mobile senza costi extra.

: i clienti di Credem Link ottengono l'accesso ai servizi digitali avanzati quali Internet Banking e senza costi extra. Carta di Debito e opzioni di pagamento : puoi scegliere tra una carta Mastercard internazionale gratuita il primo anno e a 1,5€ al mese successivamente, oppure optare per la Credemcard , ideale per i pagamenti in Italia senza canone.

: puoi scegliere tra una carta Mastercard internazionale gratuita il primo anno e a 1,5€ al mese successivamente, oppure optare per la , ideale per i pagamenti in Italia senza canone. Consulenza Personalizzata: i clienti hanno accesso alla consulenza in filiale o completamente remota per personalizzare la propria esperienza bancaria.

Costi ed altro

Aprire un conto è veloce e semplice: è sufficiente fornire un documento di identità e, se disponibile, utilizzare lo SPID per un processo ancora più veloce. In alternativa, è possibile procedere con l'apertura tramite videoriconoscimento.

Credem Link è la soluzione perfetta per chi cerca un conto corrente online pratico, con vantaggi esclusivi e la sicurezza di un'importante banca come Credem, adattabile alle esigenze personali e fortemente digitale.

