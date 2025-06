Offerta esclusiva: CMF by Nothing Watch Pro a soli 44€!

Tecnologia avanzata e risparmio garantito: scopri il CMF by Nothing Watch Pro, uno smartwatch che unisce funzionalità premium a un prezzo davvero irresistibile. Ora disponibile a soli 44,61 €, con uno sconto del 35%, rappresenta un’opportunità da cogliere al volo!

Benessere digitale a portata di polso

Il CMF by Nothing Watch Pro è il compagno ideale per chi desidera monitorare la propria salute e il proprio stile di vita in modo completo e intuitivo. Grazie a sensori avanzati, lo smartwatch rileva parametri fondamentali come la frequenza cardiaca, la saturazione dell’ossigeno e i livelli di stress. Inoltre, tiene traccia della qualità del sonno e invia promemoria personalizzati per idratazione e attività fisica, aiutandoti a mantenere un equilibrio perfetto nella tua routine quotidiana.

Se ami lo sport, questo smartwatch è fatto su misura per te. Il GPS integrato garantisce una precisione impeccabile nei tracciamenti, supportando fino a cinque reti satellitari. Con oltre 110 modalità sportive e una certificazione IP68, è pronto a seguirti in ogni avventura, resistendo a polvere, acqua e condizioni climatiche avverse.

Il cuore visivo del dispositivo è un display AMOLED da 1,96 pollici con risoluzione di 410 x 502 pixel, luminosità superiore a 600 nit e una frequenza di aggiornamento di 58 fps, per un’esperienza visiva sempre fluida e coinvolgente. Ma la vera sorpresa è l’autonomia: fino a 13 giorni con utilizzo standard, 11 giorni con uso intensivo e addirittura 45 giorni in modalità risparmio energetico. Anche nelle situazioni più impegnative, come l’uso continuo del GPS o le chiamate Bluetooth, il dispositivo offre rispettivamente 27 e 18 ore di durata.

Chiamate Bluetooth e praticità quotidiana

Il CMF by Nothing Watch Pro semplifica la gestione delle chiamate grazie alla connessione Bluetooth con riduzione del rumore basata su intelligenza artificiale. Potrai rispondere e conversare direttamente dal polso, anche in ambienti rumorosi, con un accesso rapido alla rubrica per una comodità senza precedenti.

Compatibile con iOS 13 e Android 8.0 o versioni successive, questo smartwatch si adatta a ogni esigenza tecnologica. Non perdere l’occasione di acquistare un dispositivo che combina stile, funzionalità e risparmio: il CMF by Nothing Watch Pro è in offerta a un prezzo che non si può ignorare.

Fai tuo il CMF by Nothing Watch Pro a soli 44,61 €e scopri un nuovo modo di vivere la tecnologia e il benessere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.