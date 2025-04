Offerta di Pasqua pCloud: archiviazione cloud per la famiglia con sconti fino al 69%

Il servizio di cloud storage pCloud con base in Svizzera ha lanciato l'offerta di Pasqua, promuovendo sconti fino al 69% sui piani di archiviazione cloud per la famiglia a vita. La promozione prevede anche l'aggiunta gratuita di Pass Family, il password manager progettato per difendere le credenziali di tutta la famiglia.

I prezzi partono da 399 euro invece di 1.289 euro per il piano Family 2TB, 599 euro anziché 1.868 euro per Family 5TB, e 1.049 euro invece di 2.648 euro per Family 10TB. Tutti e tre i piani includono le stesse funzionalità, a cambiare è soltanto lo spazio di archiviazione disponibile. Il vantaggio più significativo? L'assenza di un pagamento mensile o annuale, occorre un solo pagamento per avere il proprio cloud storage sicuro a vita.

Tutti i vantaggi dello spazio di archiviazione cloud svizzero

Il motivo per cui insistiamo sulla Svizzera è semplice: il Paese elvetico dispone di una delle leggi sulla privacy dei dati personali più severe del mondo, di conseguenza pCloud - che ha sede nel Canton di Zugo - garantisce una privacy dei dati di livello superiore rispetto alle altre aziende concorrenti.

La privacy è poi accompagnata dalla sicurezza. Il merito è del protocollo TLS/SSL, impiegato in automatico dal cloud storage elvetico in occasione del trasferimento di un file dal dispositivo dell'utente ai suoi server. Non solo dunque una privacy ferrea, ma anche una sicurezza dei dati che può far dormire sonni tranquilli a tutti, a differenza invece di quanto succede altrove.

Un altro vantaggio importante riguarda l'accesso e la sincronizzazione dei file su qualunque tipo di dispositivo. Se ad esempio si ha la passione per le foto e i video, tutti i file conservati nella memoria del telefono possono essere caricati su cloud, per poi essere visualizzati su PC, un altro smartphone o un tablet.

L'offerta di Pasqua, con sconti fino al 69%, è valida per un periodo di tempo limitato: potete visualizzarla sul sito ufficiale di pCloud.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.