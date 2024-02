OFFERTA BOMBA per un portatile da 16 pollici POTENTE in SCONTO del 58%

Grandissima occasione su Amazon per avere un portatile potente a un prezzo decisamente vantaggioso. Se hai un budget limitato ma non vuoi fare un'eccessiva rinuncia sulle prestazioni questo è l'offerta migliore. Dunque blocca il prezzo mettendo nel tuo carrello questo notebook da 16 pollici a soli 20,99 euro, invece che 499,99 euro.

Come poi vedere tu stesso, ora c'è uno sconto incredibile del 58% che ti fa risparmiare ben 290 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Portatile da 16 pollici: tutto ciò che vuoi a prezzo mini

Se ti serve un laptop per lavoro di ufficio o per navigare su internet e guardare film e serie TV allora questo è perfetto. Non è un computer da gaming ma offre ottime prestazioni. Ha un processore Intel Celeron J4105 con scheda grafica Intel UHD 600 e 4 GB di RAM LPDDR4.

Possiede un SSD da 128 GB e supporta un espansione della memoria interna fino a 1 TB. Ha un display da 16 pollici con risoluzione 1920 x 1200 p molto luminoso e visibile in qualsiasi condizione di luce. La tastiera è full-size e i tasti sono silenziosi. Inoltre ha una super batteria che dura dalle 7 alle 8 ore con una ricarica completa.

Fai alla svelta perché il prezzo è troppo allettante per poter durare a lungo. Quindi vai subito su Amazon e acquista il tuo portatile da 16 pollici a soli 20,99 euro, invece che 499,99 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.