Offerta a tempo NordVPN: 2 anni in sconto fino al 65% + 3 mesi extra gratis

Se sei alla ricerca di una VPN seria e affidabile, con cui riuscire a vedere film, serie tv e grandi eventi in streaming ovunque ti trovi, ti segnaliamo l'ultima offerta a tempo di NordVPN: il piano di due anni è in sconto fino al 65%, con prezzi a partire da 3,69 euro al mese a cui si aggiungono 3 mesi extra gratis.

La promozione sarà valida ancora per poco tempo. A questo proposito, ti confermiamo che il prezzo di listino è pari a 8,29 euro, quindi sottoscrivendo l'offerta oggi ottieni un risparmio mensile di quasi 5 euro per 24 mesi.

NordVPN è in sconto fino al 65% con 3 mesi extra in regalo

NordVPN rappresenta la scelta ideale per proteggere online i propri dispositivi e mantenere privata la navigazione online. Questo grazie all'utilizzo di tecniche all'avanguardia, una su tutte la crittografia AES-256 bit, il sistema più alto oggi disponibile.

Un altro motivo per cui scegliere NordVPN è la navigazione senza interruzioni. Non solo infatti presenta la migliore velocità di connessione VPN rispetto alla concorrenza, ma garantisce anche l'impiego dei più moderni protocolli VPN, per un'esperienza streaming e di gaming impareggiabile.

Infine, una rigorosa politica no log combinata ai server Double VPN aumentano in maniera esponenziale la privacy dei dati e delle attività svolte sul web. Nè le aziende di terze parti né il team di NordVPN possono risalire a ciò che si conserva sul telefono o computer, oppuew ai siti web visitati durante la navigazione online.

Il piano di due anni di NordVPN è in offerta a partire da 3,69 euro al mese invece di 8,29 euro, con tre mesi extra di servizio in regalo. La nuova promozione non durerà ancora a lungo.

