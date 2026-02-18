Octopus: ultimo giorno valido per le attuali tariffe luce e gas dell'offerta a prezzo fisso

Mercoledì 18 febbraio non è soltanto il giorno dell’uscita del terzo episodio della terza stagione di Shrinking o del sesto episodio della seconda stagione di Hijack, ma è anche il termine ultimo per aderire all’offerta a prezzo fisso di Octopus con due tariffe luce e gas tra le più convenienti dell’intero mercato libero italiano.

Octopus, lo ricordiamo, non è sinonimo soltanto di tariffe concorrenziali, ma anche di trasparenza e libertà. Trasparenza per l’assenza di costi nascosti e per la comprensione di quanto viene riportato in bolletta, libertà perché offre a tutti l’opportunità di disdire in qualsiasi momento per scegliere un altro fornitore.

Le tariffe luce e gas di Octopus valide fino al 18 febbraio

Veniamo ora al dunque, cioè alle tariffe in scadenza nella giornata odierna relative all’offerta a prezzo fisso Octopus Fissa 12M, con cui è possibile bloccare il costo della materia prima luce e gas per 12 mesi. Al termine, poi, si ha sempre l’opportunità di scegliere di nuovo la tariffa più bassa tra quelle disponibili in quel momento, a differenza di quanto accade invece con la stragrande maggioranza degli altri fornitori, che per contratto hanno già una tariffa fissa pronta al termine del periodo promozionale.

Ecco il riepilogo delle tariffe luce e gas di Octopus Fissa 12M in scadenza il 18 febbraio.

Luce (tariffa monoraria)

0,1133 euro/kWh : costo della materia prima luce bloccato per dodici mesi consecutivi

: costo della materia prima luce bloccato per dodici mesi consecutivi 6 euro al mese: costo di commercializzazione

Gas

0,345 euro/Smc : costo della materia prima gas bloccato per dodici mesi consecutivi

: costo della materia prima gas bloccato per dodici mesi consecutivi 7 euro al mese (costo di commercializzazione

Gli altri costi presenti in bolletta e indipendenti da Octopus Energy sono le spese relative al trasporto e alla gestione del contatore, gli oneri di regolazione, gli oneri di sistema e le imposte. Per aderire all’offerta è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata, raggiungibile cliccando il bottone qui sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.