Octopus ti mette al riparo dai rincari luce e gas: ecco le nuove tariffe

Octopus Energy ha rivisto le condizioni economiche della sua offerta a prezzo fisso per luce e gas. Le nuove tariffe consentono di mantenere il costo della materia prima bloccato per dodici mesi, offrendo maggiore stabilità nella gestione delle spese energetiche domestiche.

Al termine del primo anno, i clienti hanno la possibilità di scegliere la soluzione più conveniente tra le opzioni disponibili, come la tariffa Fissa o la Flex. Detto questo, vediamo nel dettaglio quali sono le nuove tariffe di Octopus.

I prezzi luce e gas dell'offerta Octopus

Le nuove condizioni economiche di Octopus sono valide per chi attiva l'offerta entro l'11 marzo e prevedono i seguenti costi per la materia prima.

Energia elettrica (tariffa monoraria):

0,1529 euro/kWh per la componente energia, con prezzo bloccato per 12 mesi;

per la componente energia, con prezzo bloccato per 12 mesi; 6 euro al mese di quota di commercializzazione (pari a 72 euro l'anno).

Gas naturale:

0,59 euro/Smc per la materia prima gas, con prezzo fisso per un anno;

per la materia prima gas, con prezzo fisso per un anno; 7 euro al mese di quota di commercializzazione (84 euro l'anno).

Oltre al prezzo dell'energia e del gas, nella bolletta sono inclusi anche costi stabiliti dalle autorità e indipendenti dal fornitore, come spese di trasporto, gestione del contatore, oneri di sistema e imposte.

Un altro elemento distintivo delle offerte Octopus è la flessibilità: non sono previste penali o vincoli contrattuali. Questo significa che il cliente può cambiare fornitore in qualsiasi momento senza costi aggiuntivi, con la procedura di passaggio gestita direttamente dal nuovo operatore.

Per ulteriori dettagli è possibile consultare la pagina dedicata all’offerta sul sito ufficiale di Octopus Energy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.