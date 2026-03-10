Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Octopus ti mette al riparo dai rincari luce e gas: ecco le nuove tariffe
Per risparmiare sulla bolletta luce e gas c'è Octopus Energy: le nuove tariffe super vantaggiose sono attive fino all'11 marzo.
Edoardo D'amato
Pubblicato il 10 mar 2026
Octopus Energy ha rivisto le condizioni economiche della sua offerta a prezzo fisso per luce e gas. Le nuove tariffe consentono di mantenere il costo della materia prima bloccato per dodici mesi, offrendo maggiore stabilità nella gestione delle spese energetiche domestiche.

Al termine del primo anno, i clienti hanno la possibilità di scegliere la soluzione più conveniente tra le opzioni disponibili, come la tariffa Fissa o la Flex. Detto questo, vediamo nel dettaglio quali sono le nuove tariffe di Octopus.

I prezzi luce e gas dell'offerta Octopus

Le nuove condizioni economiche di Octopus sono valide per chi attiva l'offerta entro l'11 marzo e prevedono i seguenti costi per la materia prima.

Energia elettrica (tariffa monoraria):

  • 0,1529 euro/kWh per la componente energia, con prezzo bloccato per 12 mesi;
  • 6 euro al mese di quota di commercializzazione (pari a 72 euro l'anno).

Gas naturale:

  • 0,59 euro/Smc per la materia prima gas, con prezzo fisso per un anno;
  • 7 euro al mese di quota di commercializzazione (84 euro l'anno).

Oltre al prezzo dell'energia e del gas, nella bolletta sono inclusi anche costi stabiliti dalle autorità e indipendenti dal fornitore, come spese di trasporto, gestione del contatore, oneri di sistema e imposte.

Un altro elemento distintivo delle offerte Octopus è la flessibilità: non sono previste penali o vincoli contrattuali. Questo significa che il cliente può cambiare fornitore in qualsiasi momento senza costi aggiuntivi, con la procedura di passaggio gestita direttamente dal nuovo operatore.

Per ulteriori dettagli è possibile consultare la pagina dedicata all’offerta sul sito ufficiale di Octopus Energy.

