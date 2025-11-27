Octopus taglia i prezzi per il Black Friday: luce e gas ora costano meno

Con la nuova promo del Black Friday, passare a Octopus Energy è ora ancora più conveniente. Il fornitore, infatti, propone Octopus Fissa 12M, offerta a prezzo bloccato per luce e gas che permette di fissare il costo dell'energia a 0,1045 €/Smc per l'elettricità e a 0,36 €/Smc per il gas.

La promozione è disponibile esclusivamente tramite il sito ufficiale di Octopus, accessibile premendo sul box qui di sotto. Si tratta di un'occasione ottima per poter accedere a tariffe luce e gas con condizioni molto vantaggiose e con costi particolarmente contenuti.

Luce e gas a prezzo fisso con Octopus

Scegliendo Octopus Fissa 12M è possibile accedere alle seguenti condizioni di fornitura:

Energia elettrica: costo dell'energia pari a 0,1045 €/kWh e costo di commercializzazione pari a 6 euro al mese

e costo di commercializzazione pari a Gas naturale: costo del gas naturale pari a 0,36 €/Smc e costo di commercializzazione pari a 7 euro al mese

L'offerta, come detto in precedenza, prevede la clausola del prezzo bloccato per 12 mesi. Si tratta di un'occasione ottima per poter proteggersi dai rincari e tagliare le bollette, nello stesso tempo.

Per attivare la promozione è sufficiente accedere al sito di Octopus, qui di sotto, e seguire la procedura di sottoscrizione. È necessario avere a disposizione i dati dell'intestatario e i della fornitura (codice POD per la luce e codice PDR per il gas, riportati in bolletta).

L'offerta di Octopus è attivabile senza costi iniziali e non prevede vincoli di alcun tipo. Per richiedere la promozione c'è tempo fino al prossimo 10 dicembre. È possibile attivare esclusivamente la fornitura di energia elettrica oppure puntare sull'offerta Luce + Gas, per massimizzare il risparmio.

Per tutti i dettagli è sufficiente premere sul box qui di sotto e seguire la procedura di attivazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.