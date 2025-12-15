Octopus per Natale abbassa ancora il costo di luce e gas: ecco le tariffe in scadenza il 18/12

I regali di Natale proseguono con Octopus, il fornitore energetico britannico che con le sue offerte continua a riscrivere le regole del mercato libero dell’energia. Gli utenti che scelgono di sottoscrivere entro il 18 dicembre l’offerta a prezzo fisso, che consente di bloccare il costo della materia prima luce e gas per 12 mesi consecutivi, beneficiano di un ulteriore sconto rispetto alle precedenti tariffe.

Ecco, in breve, il riepilogo dell’offerta a prezzo fisso di Octopus in scadenza questa settimana.

Materia prima Luce

0,099 euro/kWh : costo della materia prima luce bloccato per un anno

: costo della materia prima luce bloccato per un anno 72 euro l’anno: costo di commercializzazione

Materia prima Gas

0,35 euro/Smc : costo della materia prima gas bloccato per un anno

: costo della materia prima gas bloccato per un anno 84 euro l’anno: costo di commercializzazione

Le tariffe ultra-concorrenziali di Octopus sono la punta dell’iceberg di un’offerta luce e gas a 360 gradi, dove trasparenza e affidabilità giocano un ruolo altrettanto importante. A proposito di trasparenza, il fornitore britannico invia a tutti i suoi clienti una bolletta semplice da leggere e con tutti i costi “in chiaro”. Tra quest’ultimi sono presenti anche quelli che compongono l’importo finale della bolletta, vale a dire quelli indipendenti dal fornitore: le imposte, gli oneri di sistema, gli oneri di regolazione e le spese legate al trasporto e alla gestione del contatore.

Sul fronte dell’affidabilità, infine, scegliere Octopus significa poter contare su un’offerta personalizzabile al 100%, con l’opportunità di scegliere la tariffa più bassa tra Fissa e Flex anche al termine del primo anno, elemento questo che differenzia il fornitore della Gran Bretagna dalla quasi totalità dei fornitori italiani.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.