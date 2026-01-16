Octopus ha rinnovato le tariffe luce e gas della sua offerta: ecco i nuovi prezzi

Octopus ha rinnovato le tariffe della sua offerta luce e gas a prezzo fisso, con cui gli utenti possono bloccare il costo della materia prima per dodici mesi consecutivi. La notizia è che il costo del gas è rimasto invariato: si tratta di un dato notevole, soprattutto per chi vuole risparmiare sulla bolletta invernale.
Anche i costi di commercializzazione sono rimasti gli stessi: 6 euro al mese per la luce e 7 euro al mese per il gas. L'offerta attuale è valida per tutti coloro che sottoscriveranno una nuova fornitura Octopus entro il 22 gennaio, scegliendo l'offerta Octopus Fissa 12M: durante il passaggio viene garantito l'utilizzo di luce e gas senza interruzioni.
Le tariffe dell'offerta luce e gas di Octopus valide fino al 22 gennaio
Con le nuove tariffe dell'offerta a prezzo fisso di Octopus il costo della materia prima luce è pari a 0,1078 euro/kWh, mentre il costo della materia prima gas è di 0,35 euro/Smc. In breve, anche nel mese di gennaio Octopus Energy si conferma come uno dei fornitori più economici che operano nel mercato libero italiano.
Di seguito un breve riepilogo.
Luce Tariffa monoraria
- 0,1078 euro/kWh: costo della materia prima Luce bloccato per 1 anno consecutivo
- 6 euro al mese: costo di commercializzazione
Gas
- 0,35 euro/Smc: costo della materia prima Gas bloccato per 1 anno consecutivo
- 7 euro al mese: costo di commercializzazione
Gli altri costi indipendenti da Octopus e presenti in bolletta sono le imposte, gli oneri di sistema, gli oneri di regolazione e le spese per il trasporto e la gestione del contatore. A differenza di altri fornitori, Octopus Energy li mostra chiaramente all'interno della propria bolletta luce e gas.
Un'altra differenza sostanziale rispetto alla concorrenza è ciò che accade al termine del periodo promozionale: da un lato c'è la stragrande maggioranza dei fornitori del mercato libero, che aumenta il costo della materia prima luce e gas, dall'altro Octopus, che lascia ampia libertà ai suoi clienti di scegliere di nuovo la tariffa più conveniente.
