Octopus ha rinnovato le tariffe luce e gas della sua offerta: ecco i nuovi prezzi

Octopus ha rinnovato le tariffe della sua offerta luce e gas a prezzo fisso, con cui gli utenti possono bloccare il costo della materia prima per dodici mesi consecutivi. La notizia è che il costo del gas è rimasto invariato: si tratta di un dato notevole, soprattutto per chi vuole risparmiare sulla bolletta invernale.

Anche i costi di commercializzazione sono rimasti gli stessi: 6 euro al mese per la luce e 7 euro al mese per il gas. L'offerta attuale è valida per tutti coloro che sottoscriveranno una nuova fornitura Octopus entro il 22 gennaio, scegliendo l'offerta Octopus Fissa 12M: durante il passaggio viene garantito l'utilizzo di luce e gas senza interruzioni.

Le tariffe dell'offerta luce e gas di Octopus valide fino al 22 gennaio

Con le nuove tariffe dell'offerta a prezzo fisso di Octopus il costo della materia prima luce è pari a 0,1078 euro/kWh, mentre il costo della materia prima gas è di 0,35 euro/Smc. In breve, anche nel mese di gennaio Octopus Energy si conferma come uno dei fornitori più economici che operano nel mercato libero italiano.

Di seguito un breve riepilogo.

Luce Tariffa monoraria

0,1078 euro/kWh : costo della materia prima Luce bloccato per 1 anno consecutivo

: costo della materia prima Luce bloccato per 1 anno consecutivo 6 euro al mese: costo di commercializzazione

Gas

0,35 euro/Smc : costo della materia prima Gas bloccato per 1 anno consecutivo

: costo della materia prima Gas bloccato per 1 anno consecutivo 7 euro al mese: costo di commercializzazione

Gli altri costi indipendenti da Octopus e presenti in bolletta sono le imposte, gli oneri di sistema, gli oneri di regolazione e le spese per il trasporto e la gestione del contatore. A differenza di altri fornitori, Octopus Energy li mostra chiaramente all'interno della propria bolletta luce e gas.

Un'altra differenza sostanziale rispetto alla concorrenza è ciò che accade al termine del periodo promozionale: da un lato c'è la stragrande maggioranza dei fornitori del mercato libero, che aumenta il costo della materia prima luce e gas, dall'altro Octopus, che lascia ampia libertà ai suoi clienti di scegliere di nuovo la tariffa più conveniente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.