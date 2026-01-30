Octopus Fissa 12M blocca il prezzo di luce e gas per un anno

Luce e Gas al sicuro fino al 2027 con Octopus Energy. Questa compagnia specializzata nella fornitura di energia rinnovabile propone un pacchetto tutto compreso che ti permetterà di bloccare il prezzo della materia prima luce e gas per i prossimi 12 mesi. L'offerta è disponibile fino al 5 febbraio ed è una splendida opportunità per dire addio all'ansia delle bollette imprevedibili.

Ti spieghiamo subito in cosa consiste l'offerta: la materia prima luce ti costerà 0,1155 euro al kWh per un anno con costo di commercializzazione di 6 euro al mese. Per il gas, invece, il prezzo sarà di 0,345 euro per SMC con spese di 7 euro di commercializzazione.

La luce proviene al 100% da fonti rinnovabili senza costi aggiuntivi per un'offerta pensata per le utenze domestiche, facile da attivare e soprattutto ancora più semplice da gestire.

Ti basterà infatti tenere a portata di mano una bolletta e il tuo cellulare,inserire i dati richiesti nell'apposita pagina di attivazione e selezionare il metodo di pagamento. A quel punto ci penserà interamente Octopus Energy, senza interruzioni della fornitura e senza una lunga burocrazia da gestire.

