Octopus Energy: l’offerta Luce 100% rinnovabile per la tua casa

Contatori invariati

Sottoscrivendo l’offerta, non sarà necessario effettuare interventi tecnici o modifiche agli impianti. La potenza del contatore elettrico e la classe del contatore del gas resteranno esattamente come nel tuo contratto attuale, garantendo un passaggio semplice, rapido e senza complicazioni.

Inoltre, se in futuro dovessi avere esigenze diverse (ad esempio un aumento di potenza per nuovi elettrodomestici o una variazione nei consumi), potrai richiedere la modifica dei parametri del contatore anche dopo l’attivazione del contratto, in totale autonomia.