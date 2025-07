Octopus Energy: la tua energia 100% verde, senza vincoli e a prova di futuro

Tutte le offerte Octopus includono energia 100% proveniente da fonti rinnovabili, l’assenza di vincoli di durata o penali di recesso e un’attivazione semplice che non richiede modifiche al contatore o all’impianto esistente. Dopo l’attivazione, è possibile regolare la potenza del contatore o la classe gas in base alle proprie esigenze. Octopus Energy Italia si distingue inoltre per la sua trasparenza e l’elevata qualità del servizio, riconosciuta da premi come Campione della Crescita e Miglior servizio clienti.