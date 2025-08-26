Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

Energia verde, trasparenza e convenienza: scopri le tariffe Octopus

Octopus Energy offre tariffe luce e gas trasparenti e flessibili, energia 100% rinnovabile, senza vincoli, con costi chiari e servizio clienti premiato a livello nazionale.
Energia verde, trasparenza e convenienza: scopri le tariffe Octopus
Octopus Energy offre tariffe luce e gas trasparenti e flessibili, energia 100% rinnovabile, senza vincoli, con costi chiari e servizio clienti premiato a livello nazionale.
Lucrezia Cerbara
Pubblicato il 26 ago 2025
Link copiato negli appunti

Octopus Energy, già riconosciuta in Italia per l’attenzione al cliente e la semplicità delle sue offerte, propone soluzioni di fornitura luce e gas pensate per chi cerca chiarezza, sostenibilità e flessibilità. Tutte le tariffe includono energia elettrica da fonti 100% rinnovabili e non prevedono penali in caso di recesso.

Risparmia su luce e gas con Octopus Energia

Octopus Fissa 12M

Con Octopus Fissa 12M puoi contare sulla stabilità di un prezzo bloccato per 12 mesi, ideale per chi desidera proteggersi dalle oscillazioni del mercato.

  • Materia prima luce: 0,1089 €/kWh

  • Materia prima gas: 0,39 €/Smc

  • Quota di commercializzazione: 84 €/anno (sia per luce che per gas)

Questa formula garantisce serenità e permette di pianificare con precisione la spesa energetica per un anno intero.

Octopus Flex

Se invece preferisci seguire l’andamento del mercato, Octopus Flex offre una tariffa indicizzata, allineata ai valori di riferimento di PUN (per l’elettricità) e PSV (per il gas), con un piccolo spread fisso:

  • Materia prima luce: PUN Mono + 0,0055 €/kWh

  • Materia prima gas: PSVDAm + 0,08 €/Smc

  • Quota di commercializzazione: 84 €/anno (sia per luce che per gas)

Questa opzione è adatta a chi vuole approfittare dei momenti di ribasso del mercato energetico, accettando una maggiore variabilità dei costi in bolletta.

Attivazione semplice

In entrambi i casi, l’attivazione delle offerte Octopus Energy è semplice e senza pensieri: non sono previsti costi aggiuntivi, vincoli contrattuali o penali in caso di recesso, garantendo così la massima libertà di scelta. La potenza del contatore luce e la classe del contatore gas restano invariate rispetto al contratto attuale, con la possibilità di richiederne la modifica una volta attiva la fornitura. È importante sottolineare che le tariffe indicate non includono IVA e imposte, mentre le perdite di rete sono già comprese nel prezzo della materia prima, assicurando la massima trasparenza sui costi effettivi.

Il vantaggio di scegliere Octopus Energy

Oltre alla convenienza delle tariffe, Octopus Energy si distingue per un impegno concreto verso la sostenibilità, fornendo esclusivamente energia verde certificata, a garanzia di un consumo responsabile e rispettoso dell’ambiente. A questo si aggiunge un servizio clienti pluripremiato a livello nazionale, riconosciuto per la rapidità e l’efficacia nel supportare gli utenti in ogni fase della fornitura. Infine, la società fa della chiarezza e della trasparenza nella comunicazione un punto di forza: contratti semplici, senza clausole nascoste né costi inattesi, per un’esperienza di fornitura chiara e affidabile.

Per conoscere l'offerta completa di Octopus Energy clicca qui.

Se vuoi aggiornamenti su Digital Marketing inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

Sorgenia: Luce, Gas e Fibra con offerte su misura e sconto di benvenuto
Digital Marketing

Sorgenia: Luce, Gas e Fibra con offerte su misura e sconto di benvenuto
Instagram: traduzione in tempo reale e pianificazione dei DM per gli account business
Digital Marketing

Instagram: traduzione in tempo reale e pianificazione dei DM per gli account business
Octopus Energy: l’offerta luce e gas sostenibile, semplice e trasparente
Digital Marketing

Octopus Energy: l’offerta luce e gas sostenibile, semplice e trasparente
Energia PuntoFisso: luce e gas a prezzo bloccato per 24 mesi
Digital Marketing

Energia PuntoFisso: luce e gas a prezzo bloccato per 24 mesi