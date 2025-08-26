Energia verde, trasparenza e convenienza: scopri le tariffe Octopus

Octopus Fissa 12M

Con Octopus Fissa 12M puoi contare sulla stabilità di un prezzo bloccato per 12 mesi, ideale per chi desidera proteggersi dalle oscillazioni del mercato.

Materia prima luce : 0,1089 €/kWh

Materia prima gas : 0,39 €/Smc

Quota di commercializzazione: 84 €/anno (sia per luce che per gas)

Questa formula garantisce serenità e permette di pianificare con precisione la spesa energetica per un anno intero.

Octopus Flex

Se invece preferisci seguire l’andamento del mercato, Octopus Flex offre una tariffa indicizzata, allineata ai valori di riferimento di PUN (per l’elettricità) e PSV (per il gas), con un piccolo spread fisso:

Materia prima luce : PUN Mono + 0,0055 €/kWh

Materia prima gas : PSVDAm + 0,08 €/Smc

Quota di commercializzazione: 84 €/anno (sia per luce che per gas)

Questa opzione è adatta a chi vuole approfittare dei momenti di ribasso del mercato energetico, accettando una maggiore variabilità dei costi in bolletta.

Attivazione semplice

In entrambi i casi, l’attivazione delle offerte Octopus Energy è semplice e senza pensieri: non sono previsti costi aggiuntivi, vincoli contrattuali o penali in caso di recesso, garantendo così la massima libertà di scelta. La potenza del contatore luce e la classe del contatore gas restano invariate rispetto al contratto attuale, con la possibilità di richiederne la modifica una volta attiva la fornitura. È importante sottolineare che le tariffe indicate non includono IVA e imposte, mentre le perdite di rete sono già comprese nel prezzo della materia prima, assicurando la massima trasparenza sui costi effettivi.

Il vantaggio di scegliere Octopus Energy