Octopus Energy: Energia 100% rinnovabile senza sorprese in bolletta

Ridurre i costi delle utenze domestiche è una priorità per molte famiglie, soprattutto in un periodo in cui i prezzi dell'energia possono essere imprevedibili. Octopus Energy offre soluzioni tariffarie flessibili e trasparenti, pensate per soddisfare le diverse esigenze dei consumatori, garantendo al contempo un forte impegno verso l'energia rinnovabile.

Octopus Energy si distingue per un approccio innovativo alla fornitura di energia elettrica e gas, puntando su tre aspetti chiave: convenienza, trasparenza e sostenibilità. Con tariffe chiare e senza costi nascosti, offre ai clienti la possibilità di risparmiare, mantenendo al contempo un impatto positivo sull'ambiente.

Scopri le migliori tariffe

Octopus Energy propone due diverse opzioni tariffarie, ciascuna progettata per adattarsi a esigenze specifiche:

ideale per chi non vuole sorprese, questa tariffa blocca il prezzo dell’energia per un anno, con un costo di per la luce e per il gas. Perfetta per chi ama organizzare cene infinite e vuole sapere sempre quanto spenderà, anche quando la pasta al forno richiede due ore di cottura. Octopus Flex: per chi invece preferisce vivere pericolosamente (almeno sul fronte energetico), questa tariffa segue l’andamento del mercato, con la luce a PUN + 0,011 €/kWh e il gas a PSV + 0,08 €/Smc. Se sei un maestro del risotto all’onda e sai quando il mercato è a tuo favore, questa fa per te!

Passare a Octopus Energy è semplice e veloce. È sufficiente visitare il sito ufficiale, scegliere la tariffa più adatta alle proprie esigenze e completare l'iscrizione in pochi minuti. Non sono richiesti interventi tecnici o cambi di contatore: tutto avviene in modo automatico e senza interruzioni del servizio. Inizia a risparmiare sulla tua bolletta oggi stesso e contribuisci a un futuro più verde. Visita il sito di Octopus Energy per scoprire tutte le opzioni disponibili e attivare la tua offerta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.