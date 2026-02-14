Octopus Energy: come bloccare il prezzo di luce e gas per 12 mesi e risparmiare

Vuoi proteggerti dall’incertezza legata alle continue variazioni dei costi energetici? Le proposte diOctopus Energy ti permettono di fissare il prezzo della materia prima di luce e gas per 12 mesi, offrendoti una soluzione concreta per affrontare l’anno con maggiore stabilità economica. Scegliere un prezzo bloccato significa mettersi al riparo dalle oscillazioni del mercato e avere finalmente una visione chiara e prevedibile delle spese.

Trasparenza, semplicità e attenzione alla sostenibilità sono alla base del modello di Octopus Energy. Tutti i servizi sono gestibili online tramite piattaforme intuitive, senza burocrazia inutile e senza call center insistenti. Inoltre, l’energia elettrica fornita proviene esclusivamente da fonti rinnovabili, a conferma di un impegno concreto verso un futuro più sostenibile.

Risparmiare con una scelta consapevole

Optare per un’offerta con prezzo bloccato è una decisione strategica, soprattutto in un periodo in cui i costi dell’energia sono spesso soggetti a rincari. Le soluzioni disponibili sono pensate per chi cerca equilibrio tra convenienza, affidabilità e rispetto per l’ambiente. I principali vantaggi includono:

Prezzo della materia prima bloccato per 12 mesi , senza sorprese.

Energia elettrica 100% rinnovabile .

Gestione completamente digitale , semplice e veloce.

Possibilità di scegliere tra tariffa fissa, ideale per chi desidera stabilità, e tariffa indicizzata, adatta a chi vuole seguire l’andamento del mercato.

Questa impostazione è particolarmente utile se desideri organizzare il budget familiare in modo più preciso. Sapere in anticipo quanto spenderai per luce e gas ti consente di evitare imprevisti, pianificare meglio le uscite mensili e vivere con maggiore serenità. Che tu scelga una formula stabile o una più flessibile, Octopus Energy unisce chiarezza contrattuale, sostenibilità ambientale e un approccio moderno alla gestione dell’energia.