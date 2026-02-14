Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

Octopus Energy: come bloccare il prezzo di luce e gas per 12 mesi e risparmiare

Scopri le offerte Octopus Energy con prezzo bloccato per 12 mesi: energia 100% rinnovabile, gestione digitale e costi certi per dire addio alle sorprese.
Octopus Energy: come bloccare il prezzo di luce e gas per 12 mesi e risparmiare
Scopri le offerte Octopus Energy con prezzo bloccato per 12 mesi: energia 100% rinnovabile, gestione digitale e costi certi per dire addio alle sorprese.
Roberta Bonori
Pubblicato il 14 feb 2026
Link copiato negli appunti

Vuoi proteggerti dall’incertezza legata alle continue variazioni dei costi energetici? Le proposte diOctopus Energy ti permettono di fissare il prezzo della materia prima di luce e gas per 12 mesi, offrendoti una soluzione concreta per affrontare l’anno con maggiore stabilità economica. Scegliere un prezzo bloccato significa mettersi al riparo dalle oscillazioni del mercato e avere finalmente una visione chiara e prevedibile delle spese.

Trasparenza, semplicità e attenzione alla sostenibilità sono alla base del modello di Octopus Energy. Tutti i servizi sono gestibili online tramite piattaforme intuitive, senza burocrazia inutile e senza call center insistenti. Inoltre, l’energia elettrica fornita proviene esclusivamente da fonti rinnovabili, a conferma di un impegno concreto verso un futuro più sostenibile.

Risparmia con Octopus Energy

Risparmiare con una scelta consapevole

Optare per un’offerta con prezzo bloccato è una decisione strategica, soprattutto in un periodo in cui i costi dell’energia sono spesso soggetti a rincari. Le soluzioni disponibili sono pensate per chi cerca equilibrio tra convenienza, affidabilità e rispetto per l’ambiente. I principali vantaggi includono:

  • Prezzo della materia prima bloccato per 12 mesi, senza sorprese.

  • Energia elettrica 100% rinnovabile.

  • Gestione completamente digitale, semplice e veloce.

  • Possibilità di scegliere tra tariffa fissa, ideale per chi desidera stabilità, e tariffa indicizzata, adatta a chi vuole seguire l’andamento del mercato.

Questa impostazione è particolarmente utile se desideri organizzare il budget familiare in modo più preciso. Sapere in anticipo quanto spenderai per luce e gas ti consente di evitare imprevisti, pianificare meglio le uscite mensili e vivere con maggiore serenità. Che tu scelga una formula stabile o una più flessibile, Octopus Energy unisce chiarezza contrattuale, sostenibilità ambientale e un approccio moderno alla gestione dell’energia.

Risparmia con Octopus Energy

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Se vuoi aggiornamenti su Privacy e sicurezza inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ti consigliamo anche

ExpressVPN: costa ancora meno alla festa degli innamorati (solo 2€). Scoprila ora
VPN

ExpressVPN: costa ancora meno alla festa degli innamorati (solo 2€). Scoprila ora
Buon compleanno NordVPN: 76% di sconto e 3 mesi extra in regalo
VPN

Buon compleanno NordVPN: 76% di sconto e 3 mesi extra in regalo
Surfshark fa le cose in grande a febbraio: 87% di sconto sui piani di 2 anni
VPN

Surfshark fa le cose in grande a febbraio: 87% di sconto sui piani di 2 anni
Tutela identità e acquisti online: 80€ di sconto immediato sull’antivirus TotalAV
Antivirus

Tutela identità e acquisti online: 80€ di sconto immediato sull’antivirus TotalAV