Octopus Energy: addio paura della bolletta con le due tariffe a zero sorprese

Lo sappiamo tutti: quando arriva la bolletta, il primo pensiero è sempre “ma davvero ho acceso solo la luce del frigo?”. Se anche tu ti fai queste domande esistenziali ogni mese, forse è il momento di passare a Octopus Energy, l’energia che ti fa risparmiare senza stress e senza brutte sorprese.

Octopus è trasparente, conveniente e pure green. Scopri di più sul sito web di Octopus Energy, oppure continua a leggere per scoprire le tariffe a te dedicate.

Due tariffe differenti per due stili di vita diversi

Octopus Energy non ti propone mille opzioni complicate: ti dà due scelte semplici, che puoi abbinare al tuo stile di vita energetico.

Octopus Fissa 12 Mesi

Perfetta per chi ama le certezze (e magari cuoce il ragù per sei ore):

Prezzo bloccato per 1 anno

Luce a 0,121 €/kWh, Gas a 0,42 €/Smc

Nessuna sorpresa, neanche se usi il forno per riscaldare casa

Octopus Flex

Per gli avventurieri dell’energia, quelli che controllano il mercato dell’energia come fosse la Borsa:

Prezzi variabili, legati al mercato

Luce a PUN + 0,011 €/kWh, Gas a PSV + 0,08 €/Smc

Ottimo se sai quando il mercato è dalla tua parte

Niente tecnici che ti smontano casa, niente cambi di contatore, niente interruzioni. Ti bastano un click sul sito, una scelta fra le due tariffe, e due minuti per l'attivazione. Poi ti metti comodo e aspetti che Octopus faccia tutto il resto. Con Octopus non solo risparmi, ma fai bene al pianeta. L’energia che usi è 100% rinnovabile, quindi mentre accendi il phon puoi anche darti una pacca sulla spalla: stai contribuendo a un futuro un po’ più verde. In poche parole, risparmi sulle bollette, utilizzi energia rinnovabile e non sostieni costi nascosti. Passa oggi stesso ad Octopus Energy visitando il sito web.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.