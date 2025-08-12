Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Octopus, ecco le tariffe di agosto in scadenza dell'offerta a prezzo fisso
Sono tra le più basse del mercato libero italiano: l'ultima data utile per approfittarne è il 13 agosto 2025.
Federico Pisanu
Pubblicato il 12 ago 2025
Octopus Energy, primo fornitore energetico del Regno Unito, propone due tra le tariffe più interessanti del mercato libero qui in Italia. Sono le tariffe di inizio agosto dell'offerta a prezzo fisso, con il costo della componente luce e della componente gas bloccato per 12 mesi consecutivi.

L'offerta in questione è Octopus Fissa 12 Mesi. Diversi i vantaggi legati alla fornitura: da un lato ci sono appunto le tariffe ultra-concorrenziali, dall'altro l'indipendenza automatica dalle oscillazioni del mercato internazionale, oltre che la possibilità di scegliere di nuovo la tariffa più bassa anche dopo la fine del primo anno.

octopus energy tariffe fino al 13 agosto 2025

Le tariffe luce e gas di Octopus in scadenza

Di seguito una rapida panoramica delle tariffe luce e gas dell'ultima offerta a prezzo fisso di Octopus Energy.

Luce

  • 0,1133 euro/kWh (rispetto ai 0,1188 euro/kWh di luglio): costo della materia prima luce bloccato per un anno consecutivo
  • 84 euro all'anno: importo legato ai servizi di commercializzazione

Gas

  • 0,4195 euro/Smc (prezzo invariato rispetto al valore di luglio): costo della materia prima gas bloccato per un anno consecutivo
  • 84 euro all'anno: importo legato ai servizi di commercializzazione

Per quanto riguarda invece gli altri costi in bolletta, indipendenti - come sappiamo - dal fornitore di turno, ritroviamo le spese legate al trasporto e alla gestione del contatore, le imposte, gli oneri di sistema e gli oneri di regolazione. A proposito di bolletta, Octopus si distingue rispetto agli altri fornitori per offrire una lettura chiara e trasparente, venendo così incontro a un gran numero di persone.

Le tariffe indicate qui sopra dell'offerta Octopus Fissa 12 Mesi resteranno valide fino al 13 agosto 2025. A partire dal giorno seguente ci sarà un nuovo rinnovo delle tariffe, con un possibile aumento dei prezzi, anche alla luce del contesto geopolitico attuale. L'offerta è sottoscrivibile direttamente online tramite il sito di Octopus.

