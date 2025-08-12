Octopus, ecco le tariffe di agosto in scadenza dell'offerta a prezzo fisso

Octopus Energy, primo fornitore energetico del Regno Unito, propone due tra le tariffe più interessanti del mercato libero qui in Italia. Sono le tariffe di inizio agosto dell'offerta a prezzo fisso, con il costo della componente luce e della componente gas bloccato per 12 mesi consecutivi.

L'offerta in questione è Octopus Fissa 12 Mesi. Diversi i vantaggi legati alla fornitura: da un lato ci sono appunto le tariffe ultra-concorrenziali, dall'altro l'indipendenza automatica dalle oscillazioni del mercato internazionale, oltre che la possibilità di scegliere di nuovo la tariffa più bassa anche dopo la fine del primo anno.

Le tariffe luce e gas di Octopus in scadenza

Di seguito una rapida panoramica delle tariffe luce e gas dell'ultima offerta a prezzo fisso di Octopus Energy.

Luce

0,1133 euro/kWh (rispetto ai 0,1188 euro/kWh di luglio): costo della materia prima luce bloccato per un anno consecutivo

(rispetto ai 0,1188 euro/kWh di luglio): costo della materia prima luce bloccato per un anno consecutivo 84 euro all'anno: importo legato ai servizi di commercializzazione

Gas

0,4195 euro/Smc (prezzo invariato rispetto al valore di luglio): costo della materia prima gas bloccato per un anno consecutivo

(prezzo invariato rispetto al valore di luglio): costo della materia prima gas bloccato per un anno consecutivo 84 euro all'anno: importo legato ai servizi di commercializzazione

Per quanto riguarda invece gli altri costi in bolletta, indipendenti - come sappiamo - dal fornitore di turno, ritroviamo le spese legate al trasporto e alla gestione del contatore, le imposte, gli oneri di sistema e gli oneri di regolazione. A proposito di bolletta, Octopus si distingue rispetto agli altri fornitori per offrire una lettura chiara e trasparente, venendo così incontro a un gran numero di persone.

Le tariffe indicate qui sopra dell'offerta Octopus Fissa 12 Mesi resteranno valide fino al 13 agosto 2025. A partire dal giorno seguente ci sarà un nuovo rinnovo delle tariffe, con un possibile aumento dei prezzi, anche alla luce del contesto geopolitico attuale. L'offerta è sottoscrivibile direttamente online tramite il sito di Octopus.

