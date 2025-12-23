Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Octopus conferma le tariffe luce e gas dell'offerta a prezzo fisso fino al 30 dicembre
Il fornitore energetico britannico si conferma come uno dei migliori in assoluto per rapporto qualità-prezzo.
Federico Pisanu
Pubblicato il 23 dic 2025
La stagione invernale è iniziata ufficialmente da pochi giorni ma chi vuole risparmiare sulla prossima bolletta luce e gas è ancora in tempo. È quanto suggerisce l'offerta a prezzo fisso di Octopus, che ha rinnovato le ultime tariffe fino al 30 dicembre, mantenendo invariato sia il costo della materia prima luce che quello del gas.

Riepiloghiamo dunque l'offerta a prezzo fisso di Octopus:

  • 0,099 euro/kWh: costo della materia prima energetica bloccato per dodici mesi consecutivi
  • 0,35 euro/Smc: costo della materia prima gas bloccato per dodici mesi consecutivi

A questo poi si aggiunge il costo di commercializzazione, pari a 72 euro l'anno per la luce e 84 euro l'anno per il gas.

octopus fissa 12 mesi 30 dicembre

E alla fine del primo anno è possibile scegliere di nuovo la tariffa più bassa

La scelta di Octopus Fissa 12 Mesi non è conveniente soltanto il primo anno, ma i vantaggi si estendono anche al termine dei 12 mesi, dal momento che gli utenti possono scegliere di nuovo la tariffa più bassa tra Fissa e Flex in base a quelle che sono le proprie esigenze. Si tratta di una differenza sostanziale rispetto agli altri fornitori, che al contrario fissano un prezzo più alto già al momento della sottoscrizione del contratto.

Un altro punto a favore di Octopus risiede nella trasparenza dei costi. Il fornitore energetico britannico chiarisce infatti da subito che in bolletta sono presenti altri costi indipendenti dalla sua volontà, vale a dire gli oneri di sistema, gli oneri di regolazione, le imposte e le spese relative al trasporto e alla gestione del contatore.

Per sottoscrivere una nuova fornitura Octopus è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata all'offerta a prezzo fisso, indicare le proprie informazioni personali, i dati dell'attuale fornitura, e selezionare il metodo di pagamento che si preferisce tra quelli disponibili. Il passaggio dall'attuale fornitore a quello nuovo avverrà senza interruzioni del servizio.

