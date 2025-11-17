Octopus avvia il conto alla rovescia: le tariffe dell'offerta a prezzo fisso scadono il 18/11

Le tariffe concorrenziali dell’offerta a prezzo fisso di Octopus stanno per scadere. Il termine ultimo per bloccare il prezzo della materia prima luce e gas rispettivamente sotto i 0,11 euro/kWh e 0,40 euro/Smc è fissato al 18 novembre. Il prezzo è da intendersi bloccato per 12 mesi, al termine dei quali è possibile rinnovare alla tariffa più conveniente.

Un altro punto di forza di Octopus Fissa 12 Mesi è la trasparenza dei costi in bolletta. Il fornitore energetico britannico illustra con chiarezza tutti i costi che compongono il prezzo finale in bolletta, incluse le imposte, le spese per il trasporto e la gestione del contatore, gli oneri di sistema e gli oneri di regolazione.

Le tariffe Octopus in scadenza il 18 novembre

Ecco dunque una panoramica che riepiloga le tariffe valide fino al 18 novembre dell’offerta a prezzo fisso luce e gas Octopus Fissa 12 Mesi.

Luce (tariffa monoraria)

0,1078 euro/kWh : costo della materia prima luce bloccato per 12 mesi consecutivi

: costo della materia prima luce bloccato per 12 mesi consecutivi 72 euro l’anno: costo di commercializzazione

Gas

0,39 euro/Smc : costo della materia prima gas bloccato per 12 mesi consecutivi

: costo della materia prima gas bloccato per 12 mesi consecutivi 84 euro l’anno: costo di commercializzazione

La sottoscrizione di una nuova fornitura Octopus avviene direttamente online tramite la pagina dedicata. Le informazioni richieste sono i propri dati anagrafici, un indirizzo di posta elettronica valido, il numero di cellulare e il codice fiscale. Bisogna quindi inserire i dati della propria fornitura, in modo da consentire ad Octopus di effettuare il passaggio nella maniera più rapida possibile e senza interruzioni di servizio.

Infine non resta che inserire i dati per il pagamento. A questo proposito, Octopus consente di pagare l’importo della propria bolletta luce e gas anche tramite addebito diretto sul conto corrente o attraverso bollettino pagoPA. Gli addebiti avvengono 20 giorni dopo la data di emissione della fattura, mentre con il bollettino pagoPA si è liberi di pagare anche online tramite la propria carta di credito o debito appartenente a uno dei principali circuiti di pagamento.

