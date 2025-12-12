Octopus a Natale è ancora più conveniente: le nuove tariffe valide fino al 18 dicembre

Puntualmente come ogni mese, anche a ridosso delle festività di fine anno Octopus ha rinnovato le tariffe della sua offerta luce e gas a prezzo fisso, confermandosi come una delle prime scelte in assoluto all’interno del mercato libero italiano. Quanti in questi giorni stanno valutando un cambio di fornitura in extremis dovrebbero prendere in seria considerazione l’attuale proposta.

Ecco le nuove tariffe luce e gas di Octopus Fissa 12 Mesi.

Luce

0,099 euro/kWh : costo della materia prima luce

: costo della materia prima luce 72 euro l’anno: costo di commercializzazione

Gas

0,35 euro/Smc : costo della materia prima gas

: costo della materia prima gas 84 euro l’anno: costo di commercializzazione

L’offerta di Octopus consente di bloccare il costo della materia prima per dodici mesi consecutivi, rendendo così persone e famiglie indipendenti dalle variazioni di mercato che in genere iniziano a far sentire il proprio peso in bolletta nei primi mesi del nuovo anno. Al termine del primo anno, poi, viene data la possibilità di scegliere di nuovo la tariffa più bassa tra quelle disponibili tra Fissa e Flex, in base a quelle che sono le proprie esigenze.

Prezzi competitivi e trasparenza in bolletta sono due dei principali punti di forza del fornitore energetico britannico. A proposito dell’ultimo punto, Octopus chiarisce che gli altri costi che concorrono all’importo finale in bolletta sono le spese per la gestione e il trasporto del contatore, le imposte, gli oneri di sistema e gli oneri di regolazione.

Infine, confermiamo come le tariffe a prezzo fisso di Octopus citate qui sopra sono valide per quanti sottoscriveranno una nuova fornitura entro il 18 dicembre. La procedura per richiedere un nuovo contratto avviene interamente online e può essere completata in pochi minuti.

