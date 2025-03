Oceania 2 e Daredevil Rinascita sono su Disney+: guardali in streaming

Questo è un periodo di uscite molto interessanti su Disney+, la piattaforma streaming della casa di Topolino che ti garantisce l'accesso ad un vastissimo catalogo di contenuti Disney, Marvel, Star Wars e non solo. Dopo il debutto di Daredevil Rinascita, la nuova serie TV Marvel che prosegue il filone iniziato su Netflix e che adesso si inserisce nel Marvel Cinematic Universe, adesso è la volta di Oceania 2, il film d'animazione sequel del classico uscito nel 2016.

Oceania 2, Daredevil e non solo: tanti motivi per avere Disney+

Insomma, se avevi disattivato il tuo abbonamento o non l'avevi ancora fatto, forse non c'è mai stato momento migliore: a partire da 5,99 euro al mese scegliendo il piano Standard con Pubblicità potrai goderti queste ultime importanti uscite, insieme a tutto ciò che era già disponibile sulla piattaforma e a quelle in arrivo, come la seconda stagione di Andor, che arricchirà ulteriormente il panorama dei contenuti legati a Star Wars.

Se vuoi eliminare la pubblicità, invece, ti basterà scegliere il piano Standard disponibile a 8,99 euro al mese (e con due mesi gratis se attivi l'abbonamento annuale). Per avere ancora di più, quindi la visione in 4K, audio Dolby e la visione contemporanea su 4 dispositivi potrai scegliere il piano Premium, disponibile invece a partire da 11,99 euro al mese.

A te la scelta: la certezza è che, in ogni caso, potrai contare su un catalogo di contenuti ricchissimo, a cui si sono aggiunte adesso queste ultime novità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.