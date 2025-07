Nvidia oltre i 4.000 miliardi: domina la nuova era dell’intelligenza artificiale

Nvidia ha segnato un nuovo primato nella storia della finanza globale, superando la soglia dei 4.000 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato. Questo risultato, raggiunto con una quotazione di 164,42 dollari per azione e un incremento dell’1,80% in una sola seduta, rappresenta un +74% rispetto ai minimi di aprile. Oggi il titolo detiene il 7,3% del peso complessivo nell’indice S&P 500, confermando la posizione di leadership dell’azienda californiana nell’universo dei semiconduttori.

Domanda inarrestabile per i suoi chip per l'intelligenza artificiale

Il balzo straordinario di azioni di Nvidia si inserisce in un contesto di domanda inarrestabile per i suoi chip per l'intelligenza artificiale, prodotti diventati ormai imprescindibili per lo sviluppo delle infrastrutture tecnologiche globali. Al termine della sessione di contrattazioni, la valutazione si è assestata attorno ai 3.970 miliardi di dollari, ma il messaggio lanciato al mercato azionario internazionale è chiaro: Nvidia è la protagonista indiscussa della nuova era tecnologica.

Le parole di Robert Pavlik di Dakota Wealth

L’entusiasmo degli investitori, riflesso nel rally delle azioni, è stato sintetizzato dalle parole di Robert Pavlik di Dakota Wealth che ha affermato di come come le aziende stiano orientando gli investimenti verso l’intelligenza artificiale: è sostanzialmente il futuro della tecnologia. Questo sentiment domina ormai le strategie di Wall Street, che vede in Nvidia la punta di diamante di una rivoluzione in atto.

Una corsa non priva di ostacoli

Tuttavia, la corsa di Nvidia non è stata priva di ostacoli. Nei primi mesi dell’anno, l’emergere di soluzioni di tecnologie AI più economiche, soprattutto dalla Cina con player come DeepSeek, aveva generato preoccupazioni tra gli investitori. A complicare ulteriormente il quadro, le tensioni commerciali e le politiche protezionistiche dell’amministrazione Trump avevano temporaneamente frenato la crescita delle quotazioni, dimostrando quanto il settore sia sensibile alle dinamiche geopolitiche.

Confronti con scala globale

Il successo di Nvidia si misura anche attraverso confronti di scala globale: secondo i dati LSEG, la sua capitalizzazione di mercato ora supera l’intero mercato azionario britannico e la somma delle borse di Canada e Messico. All’interno dell’S&P 500, Nvidia ha superato Apple (7%) e si posiziona subito dietro Microsoft, che mantiene la seconda posizione con circa 3.740 miliardi di dollari di capitalizzazione. La competizione tra i giganti è serrata, ma Nvidia ha saputo imporsi grazie a una strategia di innovazione continua.