NVIDIA e Google DeepMind alimenteranno i robot della Disney

NVIDIA sta collaborando con Disney Research e Google DeepMind per sviluppare Newton. Quest’ultimo, come annunciato dal CEO di NVIDIA, Jensen Huang, al GTC 2025 è un motore fisico per simulare i movimenti robotici in contesti reali. Disney sarà tra i primi a usare Newton per alimentare i suoi robot di intrattenimento di prossima generazione, come i droidi BDX ispirati a Star Wars. L’azienda prevede di rilasciare una prima versione open source di Newton entro la fine del 2025.

Per anni, la Disney ha lanciato l'idea di portare questi robot ispirati a Star Wars nei suoi parchi in tutto il mondo. Ci sono state diverse dimostrazioni controllate dei droidi, più di recente al SXSW 2025. Ora, grazie in parte a Newton, presumibilmente, la Disney ritiene che la tecnologia sia pronta e prevede di mostrare i robot in diverse location dei parchi a tema a partire dall'anno prossimo. In un comunicato stampa, il vicepresidente senior di Disney Imagineering, Kyle Laughlin, ha affermato che la collaborazione con NVIDIA e Google DeepMind svolgerà un ruolo chiave anche nell'alimentazione dei futuri robot di intrattenimento Disney.

NVIDIA: Netwon compatibile con l’ecosistema di Google DeepMind

NVIDIA ha dichiarato che Newton dovrebbe aiutare i robot a essere più "espressivi" e "imparare a gestire compiti complessi con maggiore precisione". Il motore fisico è progettato per aiutare gli sviluppatori a simulare il modo in cui i robot interagiscono con il mondo naturale. Infatti, ciò può rappresentare una sfida per gli sviluppatori di robotica. NVIDIA afferma che Newton è altamente personalizzabile. Ad esempio, gli sviluppatori possono utilizzarlo per programmare interazioni robotiche con alimenti, tessuti, sabbia e altri oggetti deformabili. Newton sarà compatibile con l'ecosistema di strumenti di sviluppo robotico di Google DeepMind. Ciò include il suo motore fisico, MuJoCo, che simula i movimenti dei robot multi-giunti, ha aggiunto NVIDIA.

Newton è stato uno dei tanti annunci fatti da NVIDIA questa settimana per dare il via al GTC 2025. L'azienda ha anche svelato un modello di base AI per robot umanoidi, Groot N1, che secondo l'azienda consente ai robot di percepire e ragionare meglio sui loro ambienti. Inoltre, l'azienda ha condiviso una cronologia per i suoi chip AI di nuova generazione, inclusi Blackwell Ultra e Rubin. Infine, durante l’evento NVIDIA ha svelato una nuova linea di "computer AI personali".