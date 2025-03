NVIDIA lancia Groot N1, modello di base per la robotica umanoide

NVIDIA sta rilasciando quello che chiama un modello di base AI per la robotica umanoide. Annunciato al GTC 2025 di San Jose, il modello, soprannominato Groot N1, è un modello "generalista", addestrato sia su dati sintetici che reali. In un video di presentazione di Groot N1, NVIDIA afferma che presenta un'"architettura a doppio sistema" per "pensare velocemente e lentamente", ispirata ai processi cognitivi umani. Groot N1 è un'evoluzione del Progetto Groot, che l'azienda ha lanciato alla sua conferenza GTC lo scorso anno. Il Progetto Groot era orientato verso casi d'uso industriali, ma Groot N1 amplia l'attenzione ai robot umanoidi in una gamma di diversi fattori di forma.

Il sistema slow-thinking di Groot N1 consente a un robot di percepire e ragionare sul suo ambiente e sulle sue istruzioni. Secondo NVIDIA potrà quindi pianificare le azioni giuste da intraprendere. Per quanto riguarda il sistema fast-thinking, traduce il piano sopra menzionato in azioni robotiche, comprese azioni che comportano la manipolazione di oggetti in più fasi.

NVIDIA: L'era della robotica generalista è ormai arrivata

Groot N1 è disponibile in modalità open source. Insieme al modello, NVIDIA sta rilasciando framework di simulazione e progetti per la generazione di dati di training sintetici. Come ha affermato il CEO di NVIDIA, Jensen Huang, in una dichiarazione: "L'era della robotica generalista è arrivata". I robot umanoidi hanno attirato molta pubblicità negli ultimi anni. Aziende come X1 e Figure stanno tentando di creare robot multiuso che si muovano più o meno come gli umani. Le sfide sono formidabili, ma queste aziende sostengono che la tecnologia ha raggiunto il punto in cui i sistemi robotici umanoidi prodotti in serie sono un obiettivo realistico a breve termine. Nei prossimi anni si potrebbe assistere ad un aumento esponenziale dei robot umanoidi. Tuttavia, le numerose delusioni nella recente storia della robotica suggeriscono che sarà più facile a dirsi che a farsi.