KDE Plasma 6: in arrivo il supporto per la Night Color su Wayland anche su GPU Nvidia

Torniamo a parlavi delle novità inerenti il ramo di sviluppo di KDE Plasma 6. Nei giorni scorsi vi abbiamo accennato alle patch riguardanti l'implementazione della tecnologia HDR all'interno di tale ambiente grafico open source basato sulle librerie Qt. Il coder del progetto Nate Graham, ovvero il principale developer del window manager Kwin, ha infatti reso noto alla community l'arrivo di un rinnovato color management e del supporto ad HDR su tutto il desktop environment. KDE Plasma 6 dovrebbe quindi diventare uno dei primi ambienti desktop per le distribuzioni Linux ad offrire la piena gestione dei contenuti HDR. Le novità però non si fermano qui, il team di sviluppatori è all'opera per migliorare l'integrazione con Wayland, il display server di riferimento delle distribuzioni Linux, con la Night Color, ovvero quella funzione che aggiusta automaticamente i colori del monitor durante le ore notturne per evitare l'affaticamento degli occhi.

Nel dettaglio sono in arrivo delle patch dedicate agli utenti che dispongono di configurazioni hardware con GPU (Graphics Processing Unit) Nvidia. Infatti la funzionalità di Night Color con Wayland e questa serie di schede video non era garantita ed in passato ha sempre rappresentato un grattacapo per i developer KDE. Tuttavia con l'arrivo di KDE Plasma 6 tali problematiche dovrebbero essere completamente superate quindi anche le persone con GPU Nvidia potranno godere di tale feature senza problemi.

Questi lavori si sono resi necessari perché KDE Plasma 6 dovrebbe essere la prima release del progetto a proporre Wayland come display server di riferimento. Secondo il team di coder infatti i tempi sono ormai maturi per lasciarsi completamente alle spalle l'ormai datato Xorg. Wayland infatti offre diverse migliorie dal punto di vista della sicurezza ma sopratutto delle performance. Tale componente software consente infatti di sfruttare a pieno le nuove tecnologie incluse nei chip grafici presenti in commercio, offrendo quindi agli utenti un ambiente grafico più fluido e reattivo.