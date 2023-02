Nuovo sito WordPress: come non sbagliare la scelta del piano di hosting

Poter contare su un buon piano di hosting è molto importante per poter lanciare un nuovo sito WordPress in grado di garantire un'esperienza d'uso confortevole e completa. Gli aspetti da tenere in considerazione sono diversi. La qualità del servizio di hosting va valutata anche in base al modo in cui il proprio sito web in WordPress si comporta, in termini di fluidità e velocità nei caricamenti.

Si tratta di un aspetto da non sottovalutare: la scelta del piano di hosting per WordPress deve essere fatta considerando quanti più parametri possibile. Anche il costo ha una sua importanza in quanto questo servizio rappresenta una delle spese "fisse" di un sito web. Ridurre la spesa, però, potrebbe comportare dei compromessi sulle prestazioni del sito web, un aspetto assolutamente da evitare quando si lancia un nuovo sito web in WordPress.

Un'alternativa per non sbagliare con la scelta del nuovo piano di hosting per WordPress è rappresentata da SiteGround che propone una ricca gamma di soluzioni di hosting con prezzi da 2,99 euro + IVA al mese e con un servizio ricco di funzionalità incluse senza costi aggiuntivi. Tutte le proposte di SiteGround sono accessibili direttamente online, tramite il sito web del servizio, linkato qui di seguito:

Come scegliere il piano di hosting giusto per un nuovo sito WordPress: la proposta di SiteGround

Le offerte di SiteGround per un nuovo piano di hosting per un sito in WordPress si articolano su tre livelli. C'è il piano base StartUp, riservato a chi ha un solo sito web, che costa 2,99 euro al mese. A completare l'offerta troviamo i piani GrowBig da 5,49 euro al mese e GoGeek da 8,49 euro al mese che propongono un servizio ancora più ricco. Tutti i piani sono scontati del 76% ed i prezzi sono IVA esclusa.

Su tutte le sue proposte, inoltre, SiteGround include il dominio gratuito oltre al trasferimento gratuito del sito e ad altre funzionalità gratuite come SSL, CDN e l'installazione dei plug-in. Per i due piani più completi, inoltre c'è il back-up on demand e un PHP più veloce del 30%. Il servizio di hosting di SiteGround sfrutta Google Cloud ed un sistema di cache di default per massimizzare le prestazioni.

L'offerta attuale di SiteGround include il rimborso integrale entro 30 giorni. Si tratta, quindi, di una proposta da provare liberamente, in modo da valutare le capacità del servizio nel suo complesso. Per tutti i dettagli è disponibile il link qui di seguito:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.