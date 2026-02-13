Nuovo sito web per San Valentino? Con IONOS è gratis per 12 mesi

Il pacchetto Plus di MyWebsite Now Starter di IONOS, con cui è possibile realizzare un nuovo sito web da zero, è disponibile in offerta gratis per 12 mesi invece di 18 euro. In questo momento, il piano include un dominio per il primo anno, una casella e-mail con 12 GB, uno spazio web da 50 GB e fino a 200 pagine, più un potente website builder con AI.

Sono tante le persone che ogni anno rinunciano al sogno di avere un sito tutto per sé perché pensano sia impossibile realizzarlo in totale autonomia senza le adeguate conoscenze informatiche, oppure perché ritengono di non avere il budget necessario per pagare questa o quell’altra agenzia web. Tutte false credenze che oggi, nel 2026, vengono spazzate via dal website builder di IONOS e dai piani a esso associati, tra cui appunto il piano plus di MyWebsite Now Starter.

Pochi minuti per andare online

Si può parlare di magia? No, perché semplicemente non esiste, ma il risultato finale può essere sì paragonato a un gioco di prestigio riuscito alla perfezione. Il riferimento è al sito web dall’aspetto professionale che può essere creato partendo da una semplice descrizione del progetto che si ha in mente: da qui lo strumento di IONOS alimentato dall’intelligenza artificiale è in grado di realizzare una prima bozza del sito, che può essere poi personalizzata a proprio piacimento in tutta semplicità tramite un comodo editor drag & drop utilizzabile da tutti, anche da chi non ha alcuna conoscenza nel campo grafico.

Sì, bastano realmente pochi minuti per andare online: è un po’ come svegliarsi al mattino con nulla, per poi ritrovarsi dopo pochi istanti un nuovo sito tutto per sé, su cui riporre le proprie speranze, i propri sogni, le proprie idee.

L’offerta di IONOS sul pacchetto Plus di MyWebsite Now Starter è valida per un periodo di tempo limitato: maggiori informazioni sono disponibili tramite il box qui sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.