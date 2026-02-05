Nuovo sito web in un minuto: 80% di sconto ora sul website builder di Hostinger

Soltanto un anno fa sarebbe stato impossibile immaginare la possibilità di avviare un sito web da zero in un minuto. Da scenario di fantascienza a realtà il passo è breve: tutto merito dell'intelligenza artificiale, su cui si basa il website builder di Hostinger, lo strumento in grado di trasformare un'idea su un progetto online in un sito dall'aspetto professionale in pochissimo tempo: i piani Website Builder Premium e Website Builder Business della durata di quattro anni sono in sconto dell'80%, con prezzi a partire da 2,49 euro al mese oltre a tre mensilità gratis.

Come funziona il website builder

Letteralmente website builder significa "costruttore di siti web". Esistono da diverso tempo, ma solo dopo l'esplosione dell'intelligenza artificiale si è arrivati a un cambio epocale: ora tutti possono creare un sito web senza avere alcuna conoscenza in ambito informatico, partenendo semplicemente da un'idea chiara del progetto che si ha in mente.

Il website builder AI integrato nei piani in offerta di Hostinger prevede tre passaggi: descrizione in poche frasi del progetto online che si vuole creare; personalizzazione del sito web tramite un comodo editor drag & drop per il cui utilizzo non occorrono competenze di web design o programmazione; scelta del nome da assegnare al sito e pubblicazione immediata.

Se si vuole aprire un blog o una vetrina personale per farsi conoscere, il piano ideale è Website Builder Premium. Invece, se l'idea è quella di aprire un nuovo negozio online, la scelta dovrebbe ricadere sul piano Website Builder Business.

L'offerta sui piani Premium e Business del website builder di Hostinger è valida per un periodo di tempo limitato: per ottenere lo sconto dell'80% occorre completare la sottoscrizione di uno dei due piani entro la mattina di sabato. Nell'eventualità poi il servizio non dovesse soddisfare le proprie aspettative, è sempre possibile richiedere il rimborso completo entro 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.