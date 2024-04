Nuovo pacchetto Norton 360: offerta lancio con il 66% di sconto

Norton 360 presenta il suo nuovo pacchetto Advanced con un’offerta lancio a cui non puoi dire di no: sconto del 66%. Otterrai una sicurezza impeccabile a un prezzo imbattibile, che è di 44,99 euro invece di 134,99 euro, almeno per il primo anno.

Nuovo pacchetto Norton 360: protezione completa al miglior prezzo

Norton 360 Advanced combina una protezione antivirus di ultima generazione con una VPN sicura, offrendo una difesa totale contro le minacce online. Il pacchetto include:

Protezione in tempo reale da virus, malware, ransomware e hacker.

da virus, malware, ransomware e hacker. VPN sicura per navigare in anonimato e accedere a contenuti in streaming bloccati.

per navigare in anonimato e accedere a contenuti in streaming bloccati. Password Manager per gestire le tue password in modo sicuro.

per gestire le tue password in modo sicuro. 200GB di spazio cloud per il backup di file e documenti.

per il backup di file e documenti. Dark Web Monitoring per il monitoraggio delle tue informazioni personali sul dark web.

per il monitoraggio delle tue informazioni personali sul dark web. SafeCam per PC per proteggerti da attacchi hacker tramite la webcam.

per proteggerti da attacchi hacker tramite la webcam. Assistenza per il ripristino dell'identità in caso di furto dei tuoi dati personali.

in caso di furto dei tuoi dati personali. Assistenza in caso di furto del portafoglio per aiutarti a recuperare le tue carte e i tuoi contanti.

per aiutarti a recuperare le tue carte e i tuoi contanti. Social Media Monitoring per monitorare la tua reputazione online.

Questi ultime tre funzionalità sono l’assoluta novità nel mondo Norton. Ricordiamo che il pacchetto è disponibile al prezzo di lancio di soli 44,99 euro per il primo anno, anziché 134,99 euro. Un'occasione unica per ottenere una protezione completa e una navigazione sicura al miglior prezzo. Non perdere tempo, approfitta subito di questa offerta lancio e metti i tuoi dispositivi e la tua privacy al sicuro con questo nuovo pacchetto di protezione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.