Nuovo conto corrente: 200€ di Buoni Amazon e interessi al 3,5% con Crédit Agricole

Aprire un nuovo conto corrente oggi conviene ancora di più: grazie al Conto Online di Crédit Agricole, infatti, è possibile accedere a un'offerta bancaria completa e con tanti vantaggi per i nuovi clienti che scelgono l'istituto. Il conto, infatti, è disponibile con canone zero oltre che con carta di debito inclusa. Per i correntisti ci sono prelievi e bonifici gratis.

In più, è possibile accedere al Conto Deposito e ottenere interessi al 3,5% per un investimento di 12 mesi. Da segnalare, inoltre, che i nuovi clienti che scelgono Crédit Agricole possono ricevere fino a 200 euro di Buoni Amazon in regalo: 50 euro vengono riconosciuti all'apertura mentre altri 50 euro sono legati all'attivazione del Conto Deposito (gratuito) ed è possibile ottenere fino a 100 euro come cashback sui pagamenti effettuati con carta di debito.

Per aprire il Conto Online di Crédit Agricole basta seguire il link qui di sotto.

Conto Online di Crédit Agricole: tanti vantaggi e nessun costo

Scegliendo Crédit Agricole è possibile accedere al Conto Online (ma con possibilità di assistenza in filiale; in fase di apertura bisogna scegliere la filiale di riferimento). Il conto in questione include:

canone zero

carta di debito VISA con canone zero per due anni (poi 24 euro all'anno); la carta è compatibile con Google Pay e Apple Pay e può essere utilizzata anche per prelievi gratis da ATM Crédit Agricole

bonifici gratuiti

accesso al Conto Deposito con interessi al 3% per 6 mesi oppure al 3,5% per 12 mesi (si tratta del tasso lordo annuo)

I clienti che scelgono Crédit Agricole possono ricevere fino a 200 euro di Buoni Amazon:

50 euro come welcome bonus richiedendo la carta di debito in fase di apertura del conto corrente

come welcome bonus richiedendo la carta di debito in fase di apertura del conto corrente 50 euro con l'apertura del Conto Deposito

con l'apertura del Conto Deposito fino a 100 euro come cashback dei pagamenti effettuati con la carta di debito: 25 euro spendendo almeno 250 euro, 50 euro spendendo almeno 500 euro e 100 euro spendendo almeno 100 euro entro i primi 60 giorni dall'emissione della carta

Per aprire il conto corrente basta seguire la procedura online qui di sotto.

