Nuovo caso di phishing, l'avviso dell'Agenzia delle Entrate: ecco come difendersi

L'Agenzia delle Entrate ha registrato un nuovo caso di phishing, l'ennesimo, ai danni dei cittadini. L'avviso spiega che stavolta i cybercriminali hanno indotto gli utenti a scaricare, e poi firmare, un file PDF proveniente da un fantomatico Agenziaentrate Portal (vedi immagine qui sotto), tramite un e-mail di phishing recante come oggetto il testo AGENZIAENTRATE DOCX e utilizzando un indirizzo di posta elettronica apparentemente riconducibile al personale dell'Agenzia.

L'obiettivo della nuova campagna di phishing è di carpire le credenziali del service provider Microsoft, oltre ad eventuali codici di verifica. Nel caso specifico, l'Agenzia delle Entrate raccomanda di non cliccare sui link contenuti all'interno dell'email, né di scaricare il file allegato, né tantomeno di inserire le proprie credenziali di accesso e altri dati personali, al fine di arginare le conseguenze spiacevoli di quest'ultimo tentativo di phishing.

Oltre alla prudenza, è necessario anche aumentare il livello di protezione informatica dei propri dispositivi, in modo da riconoscere subito una e-mail di phishing da una innocua. La soluzione più efficace è affidarsi a un prodotto di cybersecurity affidabile, in cui sia presente la funzionalità anti-phishing.

Uno dei migliori pacchetti di cybersicurezza oggi disponibili sul mercato è TotalAV Premium, che garantisce una protezione in tempo reale quando si è connessi alla rete Internet e la tutela della propria identità e degli acquisti online. Il suo fiore all'occhiello è WebShield, attivo 24 ore su 24, per proteggere gli utenti da qualsiasi tipo di minaccia informatica, comprese le truffe di phishing e gli attacchi ransomware.

In questi giorni il pacchetto TotalAV Premium è in offerta al prezzo scontato di 19 euro invece di 99 euro, per un risparmio complessivo dunque di 80 euro. La soluzione progettata da TotalAV funziona su tutti i dispositivi, grazie alla compatibilità con i PC Windows, i Mac, i dispositivi Android, iPhone e iPad.

Se vuoi aggiornamenti su Antivirus inserisci la tua email nel box qui sotto: Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy. Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing.

Sì No Registrati