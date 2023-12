Nuovo antivirus e VPN insieme a meno di 3€ al mese con questa offerta

Le persone alla ricerca di un nuovo antivirus per la loro sicurezza online farebbero bene a valutare un pacchetto che includa anche una VPN, un servizio divenuto ormai indispensabile per proteggere i propri dati personali. Tra le soluzioni migliori al riguardo citiamo il pacchetto Norton 360 Deluxe, oggi in offerta a soli 34,99€ per 1 anno (meno di 3€ al mese) invece di 104,99€. Ecco il link all'offerta.

Il profilo Deluxe del piano Norton 360 è tra le migliori soluzioni all-in-one per la sicurezza digitale con antivirus e VPN insieme. Oltre a offrire una protezione completa dalle minacce informatiche e una connessione Internet privata, integra 50 GB di backup nel cloud, un utile strumento di monitoraggio del Dark Web e un utilizzo su un massimo di 5 dispositivi tra PC, Mac, tablet e smartphone.

Antivirus e VPN insieme a meno di 3€ al mese con Norton 360 Deluxe

Uno dei principali punti di forza del piano Deluxe di Norton è la protezione in tempo reale dalle minacce online. La salvaguardia delle proprie informazioni riservate è garantita sette giorni su sette, 24 ore su 24, sia in caso di minacce nuove che quelle già conosciute.

Insieme al sistema antivirus c'è poi il servizio VPN, che consente di navigare in completo anonimato sul web senza il tracciamento delle proprie attività. L'utilizzo della VPN va poi ad aggiungere un livello di crittografia avanzata per mettere in sicurezza i propri dati.

A tutto questo si aggiungono altri servizi utili come il monitoraggio del Dark Web (si viene avvertiti in caso le proprie informazioni personali vengano divulgate in una fuga di dati), un robusto password manager per una gestione semplificata e sicura delle proprie credenziali e un backup del PC nel cloud con uno spazio a disposizione pari a 50 GB.

Norton 360 Deluxe è in offerta a soli 34,99€ invece di 104,99€, con la possibilità di chiedere il rimborso entro 60 giorni dall'attivazione.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.