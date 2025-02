Nuove offerte Aruba Fibra per la connessione ultraveloce a partire da 17,69€/mese

La connessione internet è ormai ampiamente disponibile, ma non sempre si ha la possibilità di accedere a una linea davvero veloce. Eppure solamente una connessione ultraveloce è in grado di offrire un’esperienza di navigazione davvero all’altezza senza rallentamenti, cali di potenza, perdita di segnale e limitazioni nell’utilizzo di più servizi contemporaneamente. Per coloro che sono alla ricerca di una connessione che unisce prestazioni elevate, stabilità e un rapporto qualità-prezzo molto competitivo, Aruba Fibra prevede diverse offerte molto interessanti.

L’offerta Fibra Aruba Promo

Fibra Aruba Promo è la nuova offerta disponibile fino al 21/04/2025 con la quale avere a 17,69€ al mese per sei mesi (invece di 24,90€) la fibra ottica che assicura una velocità fino a 1 Gbps. Inoltre l’offerta prevede il prefisso Ipv6 statico, l’assistenza clienti H24, la possibilità di mettere in pausa l’abbonamento in caso di mancato utilizzo (Stop&Go) e l’assenza di costi di attivazione o migrazione.

L’aspetto peculiare e molto interessante di Aruba Fibra è la personalizzazione dell’offerta. Sono infatti disponibili una serie di servizi aggiuntivi che è possibile inserire nell’offerta a seconda delle specifiche esigenze. Si può aumentare la velocità fino a 2,5 Gbps pagando 3€ al mese in più o, per esempio, aggiungere le chiamate nazionali illimitate a 4€ al mese o, ancora, avere il noleggio del router Wi-Fi a 2,20€ al mese. In questo modo si evitano costi fissi inutili e si paga solo per quello che realmente si usufruisce e si ha bisogno. Con Aruba Fibra c’è sempre la possibilità ogni anno di mettere in pausa l’abbonamento per 30 giorni consecutivi evitando di pagare inutilmente la connessione internet. Ideale, per esempio, per il periodo delle vacanze.

Inoltre attivando Aruba Fibra si ha un codice di sconto del valore di 15€ da utilizzare sul canone da poter condividere con amici e parenti che decidono di sottoscrivere l’offerta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.