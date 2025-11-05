Nuova VPN per il Black Friday: ora bastano 1,59 euro al mese

Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Davide Raia
Pubblicato il 5 nov 2025
È già tempo di Black Friday per chi è alla ricerca di una nuova VPN: con la promozione in corso, infatti, è possibile puntare su Total VPN, servizio completo e ricco di vantaggi che ora può essere attivato in sconto a 1,59 euro al mese, scegliendo il piano annuale con 30 giorni di garanzia di rimborso.

Nel piano sono inclusi i servizi Total Adblock e TotalAV (il sistema antivirus per proteggere il PC). Per accedere all'offerta basta premere sul box qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di Total VPN. La promozione del Black Friday è l'occasione giusta per poter sfruttare oggi una nuova VPN con un prezzo contenuto e un servizio completo.

Attiva qui Total VPN

TotalVPN

La VPN da attivare al Black Friday

Con Total VPN è possibile sfruttare il servizio giusto per proteggere la propria connessione e, quindi, navigare in sicurezza e senza alcuna forma di tracciamento. Si tratta di una funzione essenziale per rendere sicura anche una connessione che avviene tramite una rete non privata e, quindi, che potenzialmente potrebbe esporre i propri dati.

In aggiunta, il servizio propone un network di server sparsi in tutto il mondo. In questo modo, è possibile scegliere un server situato in un altro Paese e navigare evitando blocchi geografici online. La VPN può essere utilizzata da più dispositivi e include anche Total AV, il servizio antivirus di Total, e Total Adblock senza alcun costo aggiuntivo.

Grazie alla promozione in corso, Total VPN è ora disponibile con uno sconto netto. Scegliendo il piano annuale, infatti, la VPN è ora disponibile in sconto a 1,59 euro al mese, con anche la possibilità di sfruttare 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto e seguire una semplice procedura di attivazione.

Attiva qui Total VPN

