Nuova VPN per il Black Friday: l'offerta di NordVPN è la migliore (-74%)

Il Black Friday è il momento giusto per attivare una nuova VPN. La conferma arriva dalla promo di NordVPN che taglia il costo del servizio del 74% per chi sceglie l'abbonamento biennale con 3 mesi extra (per un totale di 27 mesi di utilizzo della VPN).

La promo in questione permette di utilizzare la VPN con un costo ridotto fino a 2,99 euro + IVA al mese, con la possibilità di sfruttare una garanzia di rimborso di 30 giorni. Per accedere subito all'offerta basta visitare il sito ufficiale di NordVPN tramite il box qui di sotto.

NordVPN: ecco l'offerta del Black Friday

Con NordVPN è possibile sfruttare una delle migliori VPN sul mercato, sia per velocità che per sicurezza e funzionalità incluse. Il servizio include la crittografia del traffico dati oltre a una politica no log e alla possibilità di utilizzare la rete senza limiti di banda e di traffico dati.

Ad arricchire il servizio ci sono diverse funzioni aggiuntive, come il sistema per bloccare i malware durante l'utilizzo, ed possibile utilizzare un network di oltre 6 mila server sparsi in tutto il mondo. In questo modo, ottenere l'indirizzo IP di un altro Paese ed evitare blocchi geografici e censure online diventa semplice.

Con la nuova offerta del Black Friday è ora possibile attivare NordVPN con un prezzo scontato fino a 2,99 euro + IVA, scegliendo il piano biennale con 3 mesi aggiuntivi, per un totale di 27 mesi di abbonamento, e 30 giorni di garanzia di rimborso.

L'offerta in questione è valida solo per un breve periodo. Per accedere subito l'offerta e attivare la VPN basta premere sul box qui di sotto e seguire poi la procedura di sottoscrizione. La fatturazione è anticipata ma è possibile effettuare il pagamento anche in 3 rate senza interessi, con PayPal.

