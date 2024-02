Nuova polizza auto? Risparmia fino al 30% sulla prossima RC Auto con UnipolSai

Tra un paio di mesi molti italiani si troveranno a scegliere se rinnovare o meno la propria RC Auto con la compagnia assicurativa attuale. Alcuni di loro si stanno iniziando a muovere con largo anticipo, per capire se esiste un modo per risparmiare qualcosa sul premio annuale della polizza.

Se è anche questo il tuo caso, ti segnaliamo la nuova promozione di UnipolSai, che consente di risparmiare fino al 30% sulla prossima RC Auto completando la sottoscrizione della polizza online su questa pagina del sito ufficiale.

Nuova promo UnipolSai: fino al 30% di sconto sulla nuova RC Auto

Uno dei maggiori vantaggi di effettuare un preventivo per la polizza auto con UnipolSai è la possibilità di ottenere 1 anno gratis di canone UnipolMove, l'alternativa numero uno nel mondo del telepedaggio a Telepass. Grazie a UnipolMove, infatti, è possibile pagare il pedaggio autostradale allo stesso modo con cui da sempre con Telepass: poi, al termine del primo anno, l'abbonamento si rinnova con un canone fissato a 1 euro al mese.

Un ulteriore vantaggio offerto da UnipolSai, al di là dello sconto fino al 30% sulla nuova RC Auto, è l'opportunità di pagare la polizza in dodici mesi a interessi zero, senza costi aggiuntivi.

Per inoltrare la richiesta è sufficiente inserire il numero di targa dell'auto da assicurare, la propria data di nascita, l'indirizzo e-mail e il numero di cellulare.

Il calcolo del preventivo per la nuova polizza auto con UnipolSai è disponibile su questa pagina. La procedura richiede solo pochi minuti e il prezzo finale del premio RC Auto è subito messo in chiaro, per la massima trasparenza possibile.

