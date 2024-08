Nuova offerta fibra: con Aruba 6 mesi al prezzo di 17,69 euro

C'è una nuova offerta per la rete Internet di casa. A lanciarla è Aruba, nota azienda italiana specializzata nei servizi di web hosting e servizi di data center nel nostro Paese. Grazie alla promozione in corso, gli utenti possono attivare l'offerta Aruba Fibra al prezzo scontato di 17,69 euro per i primi 6 mesi, poi il prezzo passa a 24,90 euro.

La promo di Aruba non prevede costi di attivazione né vincoli di permanenza, questo anche in caso di migrazione da un diverso operatore. Inoltre, è possibile sfruttare alcune funzionalità esclusive, come ad esempio quella denominata Stop&Go, che consente di risparmiare quando si parte per le vacanze.

Aruba Fibra in offerta a 17,69 euro al mese per 6 mesi

Con Aruba Fibra ci si assicura una connessione Internet per la casa veloce e di qualità, grazie alla migliore tecnologia messa a disposizione da Aruba per l'accesso ai servizi digitali, sia per il presente che per il futuro. Tra questi si annovera anche l'indirizzo IPv6 statico, di grande utilità per i sistemi di sorveglianza da remoto e per la domotica, oppure per chi in casa o in ufficio ospita un server VPN o un cloud privato.

Un altro punto di forza di Aruba Fibra è la funzionalità Stop&Go. Si tratta di un'opzione che consente di mettere in pausa la connessione per 30 giorni consecutivi in un anno, in modo da risparmiare quando non si utilizza la fibra perché fuori casa in vacanza o per lavoro.

L'attivazione della fibra di Aruba è un'operazione alla portata di tutti. Per prima cosa bisogna collegarsi a questa pagina per verificare la copertura, dopodiché si completa l'acquisto dell'offerta e si fissa un appuntamento con un tecnico incaricato, che al momento dell'installazione della linea a casa porterà con sé anche il router Wi-Fi di Aruba, con il quale si potrà iniziare a navigare con la fibra fino a 1 Gbps.

