Nuova Carta di credito senza conto: ecco come individuare la migliore

Per ottenere una nuova carta di credito, a differenza di quanto molti credono, non è obbligatorio aprire un nuovo conto corrente. Si tratta di due prodotti completamente separati. Alcune banche, però, obbligano i clienti che richiedono la carta di credito ad aprire un conto corrente "d'appoggio" che, molto spesso, comporta spese aggiuntive.

È possibile, però, richiedere una carta di credito senza conto corrente. Le opzioni sul mercato non mancano di certo. Tra queste, un ruolo di primo piano lo ricopre Carta YOU di Advanzia Bank. Si tratta, infatti, di una carta di credito gratuita.

Questa carta ha canone zero e non ha commissioni su pagamenti e prelievi. Si tratta di una soluzione che ha tutti i requisiti per soddisfare le esigenze di chi ha bisogno di una nuova carta di credito senza aprire un conto corrente. Per richiedere Carta YOU è disponibile una rapida procedura di sottoscrizione tramite il sito ufficiale.

Carta di credito senza conto: ecco perché conviene Carta YOU

Carta YOU ha tutto quello che serve per garantire un utilizzo completo e senza costi. In più, la carta emessa da Advanzia Bank non richiede l'apertura di un nuovo conto corrente, appoggiandosi sul conto corrente del richiedente. Le spese, infatti, vengono pagate tramite bonifico dal proprio conto.

Tra gli elementi che rendono particolarmente vantaggiosa Carta YOU troviamo l'assenza di costi, con canone azzerato, anche senza requisiti, e nessuna commissione, sia su prelievi che su pagamenti. In più, la carta include una polizza viaggi gratuita e la possibilità di rateizzare le spese.

Tra le tante opzioni disponibili sul mercato, Carta YOU si configura come una seria candidata a soddisfare le necessità degli utenti che hanno bisogno di una nuova carta di credito ma che non vogliono aprire un nuovo conto.

Per ottenere Carta YOU è possibile inoltrare una richiesta di emissione tramite il sito ufficiale. Sia l'emissione che la spedizione della carta sono gratis.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.