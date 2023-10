NOW TV gratis per 1 anno, solo con NeN

Con l'inizio di Show d'intrattenimento come 4 Ristoranti di Alessandro Borghese o X Factor 2023 la richiesta di NOW TV è salita alle stelle, se ti dicessimo che con NeN lo puoi avere gratis per 1 anno ci crederesti?

Per ricevere il voucher che sconta interamente il servizio streaming di Sky basterà inserire in fase di switch il codice FATTINOW e goderti lo spettacolo! Attenzione però, la promo scade il 20 Ottobre 2023.

NOW TV Gratis con NeN: ecco come

Il nuovo fornitore di Luce e Gas in abbonamento è sicuramente sulla bocca di tutti sia per il fatto che riesce a stanziare un prezzo e confermarlo per un anno sia per la sua nuova promozione che ti regala 12 mesi di NOW TV gratis senza costi.

NeN si contraddistingue per essere:

Chiaro e semplice : questo fornitore in sostanza traduce tutti i termini difficili presenti in bolletta. In questo modo la tua fattura è chiara e comprensibile anche se non sei del settore.

: questo fornitore in sostanza traduce tutti i termini difficili presenti in bolletta. In questo modo la tua fattura è chiara e comprensibile anche se non sei del settore. A prezzo fisso : sicuramente il valore aggiunto di questo gestore è il prezzo bloccato per un anno. In questo modo ti dimenticherai dei continui rincari di prezzo del mercato energetico.

: sicuramente il valore aggiunto di questo gestore è il prezzo bloccato per un anno. In questo modo ti dimenticherai dei continui rincari di prezzo del mercato energetico. Verde davvero: NeN è green per davvero! Infatti, il fornitore acquista l'energia da fonti rinnovabili e compensa la CO2.

Inoltre, non ci sono costi di attivazione e il calcolo del canone di abbonamento viene calcolato in questo modo:

Sulla base del consumo annuo viene stabilita una spesa e spalmata per 12 mesi.

Ogni mese pagherai quanto stabilito all'inizio dell'abbonamento senza alcun rincaro.

Al termine del periodo avviene un ricalcolo a seconda del prezzo del mercato energetico e dei consumi.

Il prezzo della materia prima viene bloccato ed è pari a 0,198 €/kWh sul monorario con perdite di rete incluse per la Luce e di 0,71 €/Smc per il Gas.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.