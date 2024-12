NOW: risparmia 144 euro in un anno con il pacchetto completo

NOW è il servizio streaming che propone l'intera programmazione di Sky ad un prezzo vantaggioso rispetto alla pay-tv. Il contenimento dei costi è facilmente spiegabile: mentre Sky propone un'offerta con decoder o parabola, la visione su NOW è esclusivamente in streaming.

Il pacchetto più conveniente è quello che riunisce tutti i piani attualmente disponibili: Pass Cinema, Pass Entertainment e Pass Sport insieme a 24,99 euro al mese per i primi 12 mesi anziché 36,99 euro. Di fatto, è come avere tutto Sky a meno di 25 euro al mese in streaming. Una volta attivata l'offerta, si è subito pronti per la visione dei propri contenuti preferiti.

I piani della piattaforma NOW in offerta

L'offerta di NOW prevede quattro diversi piani. Il più economico è il pass Entertainment, disponibile a 6,99 euro al mese per 12 mesi: dà accesso alla visione di Sky TV, con le serie internazionali, gli show per tutta la famiglia e le produzioni Sky Original.

C'è poi il pass Entertainment + Cinema, che al prezzo di 9,99 euro al mese per un anno consente di vedere l'intera programmazione di Sky TV e Sky Cinema, con il meglio del cinema internazionale.

Per gli appassionati sportivi segnaliamo il pass Sport a 14,99 euro al mese per il primo anno invece di 24,99 euro. Questo pass dà accesso a tutto lo sport di Sky, che include 185 partite su 203 a stagione della nuova Champions League, l'Europa League e la Conference League, 3 partite a turno di Serie A, la Serie C, il meglio di Premier League e Bundesliga, la Formula 1, la MotoGP, l'intera stagione di tennis, l'NBA e l'Eurolega, più altri sport.

Infine, il piano che racchiude tutti i pass di NOW e di conseguenza l'intera offerta di Sky: in questi giorni è in promozione a 24,99 euro al mese per un anno invece di 36,99 euro, per un risparmio complessivo di 144 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.