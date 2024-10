NOW: basta sport, ecco 3 film da vedere quest'autunno

Oltre che tutto lo sport di Sky, la piattaforma streaming NOW include l'intera programmazione dei pacchetti Sky TV e Sky Cinema, offrendo l'accesso a uno sconfinato catalogo di film e serie tv di qualità. In questi giorni, il Pass Cinema e quello Entertainment sono in offerta a 9,99 euro al mese per 12 mesi, invece di 11,99 euro. Questo pacchetto offre l'intero accesso ai film, alle serie e agli show per tutta la famiglia di Sky.

Ecco tre 3 film disponibili su NOW da vedere quest'autunno.

Perfect Days

Hirayama è un addetto alle pulizie dei bagni pubblici di Tokyo, con una grande passione per musica, piante, fotografia e libri. Conduce una vita semplice, con una routine perfetta, ma una serie di incontri inaspettati rivelano qualcosa di importante del suo passato.

Perfect Days è un film del 2023, diretto dal regista Wim Wenders, che invita gli spettatori a una riflessione poetica e commovente sulla ricerca della bellezza che ci circonda ogni giorno.

May December

Una nota attrice vuole realizzare una pellicola sulla storia vera di una coppia. Non un amore qualunque però, ma una relazione clandestina che aveva sconvolto gli Stati Uniti d'America vent'anni prima. Per calarsi al meglio nel nuovo ruolo, l'attrice deciderà di entrare nella vita della coppia, con conseguenze inaspettate.

May December è un film del 2024 del regista Todd Haynes, con protagoniste Natalie Portman e Julianne Moore.

Past Lives

Nora e Hae Sung sono due amici profondamente legati. All'improvviso i due giovani sono costretti a separarsi, dopo la decisione della famiglia di Nora di emigrare dalla Corea del Sud. Vent'anni dopo Nora e Hae Sung si ritroveranno per una settimana a New York, confrontandosi sulle scelte che segnano per sempre il corso dell'esistenza.

Candidato agli Oscar come Miglior film e Miglior sceneggiatura originale, Past Lives racconta una storia d'amore moderna e struggente (dalla regista Celine Song).

