Google Ads, novità in arrivo: ecco cosa cambia

A breve, Google Ads dirà addio agli annunci di testo espansi. Dal 30 giugno 2022 si punterà sull’automazione. Non sarà più consentito creare e modificare tali tipologie di pubblicità online.

Dal lontano ormai 2016, Google Adsense testa e migliora gli annunci di testo espansi. Da allora, ci sono stati tanti cambiamenti. Infatti, ad oggi, si dimostrano miglioramenti in termini di vantaggi per l’utente.

La novità è stata introdotta dopo tante ricerche e studi basati sugli utenti. Nel dettaglio, si preferiscono perché con questo tipo di campagne, gli utenti vengono messi nelle migliori condizioni per trovare le informazioni che cercano. Gli annunci adattabili di Google Ads consentono di mostrare ai clienti i messaggi più pertinenti.

Durante la creazione di un annuncio potrai inserire titoli e descrizioni che verranno poi automaticamente combinati nel modo più efficace. In poche parole, vengono adattati in base ai potenziali clienti.

I benefici degli annunci adattabili di Google Adsense

Alla fine di giugno non ci sarà più il supporto degli annunci di testo espansi sul programma Google Adsense, come ricordato su Twitter dall'account ufficiale di Google Ads, dove è stato precisato che a partire da quella data, gli annunci adattabili (responsive) della rete di ricerca saranno gli unici tipi di annunci per le campagne di ricerca standard.

In più, Google ha spiegato che la modifica è un aiuto agli inserzionisti poiché rende tutto più semplice. Il risultato secondo Google Ads? Questo tipo di annunci adattabili, rispetto agli annunci di testo che si espandono, aumentano le prestazioni, grazie all’utilizzo degli strumenti di automazione. Gli annunci responsive hanno vantaggi enormi poiché competono in più aste pertinenti.

Infatti, vengono forniti annunci adattabili che mostrano il risultato giusto, insieme al messaggio comunicativo, basato sulla parola chiave. Più conversioni con meno annunci: ecco un altro grande beneficio. Gli inserzionisti potranno registrare una media del 7% di conversioni in più.

Maggiori informazioni si possono trovare nelle pagine di supportopagine di supporto offerte da Google stessa.