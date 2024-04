Notepad++ chiede aiuto agli utenti per bloccare un sito “parassita”

Notepad++ sta cercando l'aiuto degli utenti per smantellare un sito web copia che imita Notepad++ ma non è affiliato al progetto. Al momento, tale sito web reindirizza i visitatori alla pagina di download ufficiale di Notepad++. Tuttavia, in futuro tale pagina potrebbe rappresentare una minaccia alla sicurezza, ad esempio diffondendo versioni dannose del software. Il sito copia di Notepad++ è “notepad[.]plus”. Questo utilizza il marchio del progetto e riesce persino a posizionarsi tra i primi risultati nei motori di ricerca insieme al sito web ufficiale, notepad-plus-plus.org. Come rivelato da Don Ho, sviluppatore di Notepad++: “Ho ricevuto numerosi reclami via e-mail, social media e forum riguardanti un sito Web che rappresenta una minaccia significativa per la nostra community”. In un’altra comunicazione, Don Ho ha dichiarato: “Alcuni utenti hanno erroneamente creduto che [esso] fosse il sito web ufficiale di Notepad++. Questa confusione ha portato frustrazione e potenziali rischi per la sicurezza”.

Notepad++: lo sviluppatore chiede di segnalare il sito a Google Safebrowsing

Sebbene ad oggi il sito web reindirizzi verso la pagina ufficiale del software, Ho sostiene che “questo sito nasconde un programma nascosto” ed è “pieno di pubblicità dannose su ogni pagina”. Tali annunci potrebbero indurre gli ignari utenti a fare clic su collegamenti che generano entrate per gli amministratori del sito web non ufficiale. Lo sviluppatore invita tutti a segnalare il sito web tramite il modulo “segnala software dannoso” di Google Safebrowsing. Un simile approccio, tuttavia, potrebbe non essere fruttuoso dato che attualmente il sito non ufficiale non rilascia alcun software dannoso o qualsiasi cosa che giustifichi la sua classificazione come palesemente non sicura. Inoltre, il suddetto disclaimer inserito dal sito web può tutelarlo da tali accuse. Dall’altra parte, il logo e il marchio Notepad++ utilizzati dal sito web, potrebbero ancora entrare in conflitto con le regole sui brand.

Data la popolarità di Notepad++, i suoi utenti vengono spesso presi di mira con versioni contraffatte contenenti trojan da parte di autori di minacce. Anche se al momento non sembrano esserci rischi per gli utenti è sempre bene utilizzare progetti open source come Notepad++ dai loro siti web e repository ufficiali. In questo modo si sarà sempre sicuri di non scaricare involontariamente dei virus o essere vittima di truffa.