Enhanced Safe Browsing: Google potenzia sicurezza su Chrome

Google si prende sempre cura della sicurezza dei propri utenti. Per questo motivo l’azienda di Mountain View ha deciso di apportare importanti modifiche circa gli strumenti di protezione di Google Chrome. Dopo 16 anni di lavoro, Chrome Safe Browsing (Navigazione sicura) andrà in pensione per lasciare il posto al nuovo Enhanced Safe Browsing (Navigazione sicura avanzata), un sistema che permetterà di ottenere un miglior grado di sicurezza conto i malware, truffe e tentativi di phishing in tempo reale.

Enhanced Safe Browsing di Chrome: nuovi problemi per la privacy

Navigazione sicura è stato un ottimo servizio che Chrome ha offerto ai suoi utenti, proteggendoli da qualsiasi tipo di sito dannoso. Tuttavia, come si può leggere sulla pagina del Google Security Blog , questo sistema scarica periodicamente un elenco di siti non sicuri che viene archiviato localmente nel sistema. Purtroppo, questo elenco viene aggiornato ogni 30 minuti. Alcuni siti di phishing, cambiando velocemente il dominio (circa ogni 10 minuti), riescono ad eludere la sicurezza e ad attaccare gli utenti. Enhanced Safe Browsing, invece, è in grado di aggiornare il proprio elenco di siti dannosi in tempo reale grazie ad un database su Google cloud, risolvendo così questo problema.

Tuttavia, Navigazione sicura avanzata ha sollevato alcuni dubbi per quanto riguarda la privacy. Infatti, questo sistema invia gli URL aperti ai server di Google, in modo che venga effettuata l’analisi di sicurezza. Questi comprendono naturalmente anche i download. Google ha voluto rassicurare gli utenti affermando che questi dati verranno utilizzati soltanto per motivi di sicurezza e non per scopi pubblicitari. L’azienda di Mountain View ha lanciato questa funzionalità nel 2020, ma fino ad oggi è stata facoltativa. Per rafforzare le misure di sicurezza, adesso ha deciso di sostituirla al vecchio Chrome Safe Browsing. Tuttavia, chi volesse disattivare Enhanced Safe Browsing, può farlo accedendo alla pagina del proprio account Google, selezionando Sicurezza (a sinistra) e poi disattivando l’interruttore alla voce Navigazione sicura avanzata per il tuo account.