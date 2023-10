Notebook Lenovo con Intel Core i5, 16GB/512GB a 289€ (ricondizionato)

Il tuo portatile ti ha lasciato a piedi e quindi devi assolutamente comprarne uno che offra buone prestazioni senza spendere un capitale? Allora perché non scegli il ricondizionato? Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello questo Notebook Lenovo con Intel Core i5 ricondizionato a soli 289 euro.

Un vero affare. Tieni presente che è completamente funzionante e in condizioni eccellenti. Ha la garanzia Amazon Renewed di 1 anno e quindi se non dovesse funzionare come dovrebbe lo puoi restituire e averne un altro. Non per niente è il più venduto su Amazon. Fai presto perché le unità disponibili sono poche.

Notebook Lenovo potentissimo e come nuovo

Questo portatile è praticamente come nuovo, sia esteticamente che anche per quanto riguarda la parte hardware. È poi è super potente. Ha un processore Intel Core i5 con 16 GB di RAM e il sistema operativo Windows 11 Pro a 64 bit originale e già installato. Inoltre troverai VLC, Chrome e il pacchetto Office 2021 completo.

Possiede un SSD da 512 GB che ti permette di archiviare quello che vuoi senza temere che lo spazio si esaurisca facilmente. Ha un bellissimo display HD da 14 pollici e una tastiera compatta con touch pad integrato. Ha 1 ingresso HDMI, Type-C, LAN, USB, slot per microSD e ingresso per cuffie e microfono.

Insomma è chiaro che a questa cifra non si può assolutamente trovare di meglio, per cui devi essere proprio veloce. Dunque vai subito su Amazon e acquista il tuo Notebook Lenovo con Intel Core i5 ricondizionato a soli 289 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato al servizio fallo ora cliccando qui.

