Notebook HP con Intel Core i5 e Windows 11 Pro a un PREZZACCIO

Offerta super quella che trovi adesso su eBay e se fai alla svelta ti porti a casa un portatile dalle prestazioni mostruose a una cifra molto più bassa. Quindi non perdere tempo, aggiungi subito al tuo carrello il Notebook HP i5 a soli 519 euro, invece che 569 euro. Per averlo a questo prezzo applica il codice CASA24 al momento del pagamento.

Così facendo puoi beneficiare di un mega sconto di 50 euro. Tieni presente però che questo codice scadrà domani, per cui se non completi l'acquisto adesso rischi di perderti l'offerta.

Notebook HP mostruoso a un prezzo sciolto

Non ci sono dubbi, a un prezzo del genere è da prendere al volo senza nemmeno pensarci un secondo. Avrai per le mani un super computer portatile per ogni tipo di lavoro. Infatti è super potente, grazie al processore Intel Core i5 di 12a generazione con scheda grafica Intel Iris Xe Graphics.

Possiede ben 16 GB di RAM che gli danno quella spinta in più che sentirai nei giochi e nei programmi più pesanti, nonché un SSD da 512 GB per archiviare quello che vuoi senza patemi. Ha un display da 15,6 pollici con risoluzione 1920 x 1080 p e una tastiera full-size con touch pad integrato. Inoltre viene fornito con Windows 11 Pro già installato e quindi è pronto all'uso.

Fai presto perché un'occasione così è più unica che rara. Quindi fiondati su eBay e acquista il tuo Notebook HP i5 a soli 519 euro, invece che 569 euro. Ricordati che per averlo a questo prezzo devi applicare il codice CASA24 al momento del pagamento. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.