Notebook HP eccellente per studio, lavoro e social: RISPARMIA 130€ su Amazon

Il notebook HP 15s offre prestazioni affidabili e un design elegante per soddisfare le esigenze dei professionisti in movimento. Dotato del sistema operativo Windows 11 Home in modalità S, è ottimizzato per una vasta gamma di attività, dal gaming alla grafica, garantendo una fluida esperienza utente.

Al suo cuore batte il processore Intel Celeron N4500, con una frequenza di base fino a 2,8GHz e 4 MB di cache L3, offrendo prestazioni affidabili per le esigenze quotidiane. La memoria RAM da 8GB integrata e non espandibile assicura un multitasking fluido, mentre lo SSD da 128GB garantisce un avvio istantaneo e tempi di caricamento rapidi delle applicazioni.

Il display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD offre immagini nitide e dettagliate. La tastiera full-size con tastierino numerico integrato offre un'esperienza di digitazione comoda e silenziosa, mentre il design del chassis in colore Natural Silver conferisce un tocco di eleganza. Con una vasta gamma di porte questo notebook offre la connettività necessaria per connettere dispositivi esterni in modo semplice e rapido.

Con un peso di soli 1,65kg e uno spessore di 1,79 cm, questo notebook è ideale per chi lavora in mobilità, garantendo fino a 7 ore e 30 minuti di autonomia con una singola carica. Grazie alla tecnologia HP Fast Charge, è possibile ricaricare il 50% della batteria in soli 45 minuti, assicurando una produttività continua senza interruzioni.

Su Amazon, oggi, è presente uno sconto del 30% sul notebook HP che viene venduto al prezzo totale e finale di 299,99€.