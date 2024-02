Notebook arriva su versioni web di Copilot per PC e mobile

A dicembre 2023, Microsoft ha iniziato a lanciare sul web una nuova funzionalità per il suo chatbot AI Copilot, disponibile però soltanto per alcuni utenti. Notebook, questo il nome dello strumento, permetteva di interagire con l’assistente AI in modo diverso. Grazie alla nuova interfaccia rilasciata, gli utenti potevano digitare messaggi di testo sul lato sinistro e di vedere le risposte di Copilot sul lato destra. In seguito, era anche possibile modificare e migliorare tali messaggi di testo, ma anche visualizzare i risultati da Copilot. Ad annunciare adesso il rilascio ufficiale ti Notebook per tutti gli utenti è stato Jordi Ribas, vicepresidente aziendale di Microsoft e responsabile della progettazione e del prodotto per Copilot e Bing.

Notebook is now shipped in https://t.co/FsGnvZLtYd, on both PC and mobile browser. It’s a new interface for crafting, improving, and revising your prompts without chat dialogue. Ideal when you need to iterate on a prompt to get the best result. It supports up to 18K characters. pic.twitter.com/hf8r0O90E3 — Jordi Ribas (@JordiRib1) February 22, 2024

Notebook: migliore gestione dei prompt e dei progetti complessi su Copilot

Con un post sul proprio account X (ex Twitter), Ribas ha dichiarato che Notebook è ufficialmente attivo e può essere utilizzata da tutti su copilot.microsoft.com. Gli utenti possono sfruttare tale funzionalità sia tramite la versione web da PC, sia tramite dispositivi mobili. Il manager di Microsoft ha poi aggiunto che l'interfaccia utente del notebook è destinata agli utenti che desiderano "modificare un prompt per ottenere il risultato migliore". Inoltre, il nuovo Notebook supporta attualmente fino a 18.000 caratteri.

Michael Schechter, il capo generale di Bing presso Microsoft, ha aggiunto sul suo account X che l'interfaccia Notebook su Copilot sul web offre una migliore gestione dei prompt e dei progetti complessi senza dover passare attraverso la normale interfaccia in stile chat di Copilot. Per poter ottimizzare sempre di più tale funzionalità, Schechter anche chiesto agli utenti di rilasciare i propri feedback. Non è ancora chiaro quando o se questa nuova funzionalità Notebook arriverà anche su Copilot per Windows o per l’app Copilot per Android e iOS. Essendo una funzionalità molto utile, sarebbe un peccato mantenerla solo per la versione web-based di Copilot.