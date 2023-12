Microsoft lancerà una nuova interfaccia notebook di Copilot

Nelle scorse ore Microsoft ha annunciato una serie di nuove funzionalità per il suo assistente dotato di intelligenza artificiale generativa Copilot. Per il momento, queste funzionalità sono ancora in fase di test, ma il rilascio a livello globale è previsto per il 2024. Tra queste vi è lo sviluppo di una nuova interfaccia notebook di Copilot, che offrirà agli utenti un'esperienza migliorata nella gestione tempestiva e nella generazione di risposte. Questa funzionalità innovativa è progettata per ottimizzare il modo in cui gli utenti interagiscono con Copilot sulla pagina di ricerca di Bing.com, segnando un significativo progresso nello sviluppo di strumenti basati sull'intelligenza artificiale. La nuova interfaccia notebook di Copilot è stata svelata da Mikhail Parakhin, CEO di Microsoft Advertising and Web Services, in un post su X (ex Twitter), mostrandola all'interno del sito di ricerca Bing.com.

One more thing: we are also starting to flight the Notebook interface. Keep changing the prompt on the left, get results on the right. Easier to copy and work on the prompt. It also remembers the previous version, so you can ask to change something. pic.twitter.com/WkfIE4bQmN — Mikhail Parakhin (@MParakhin) December 5, 2023

Microsoft: nuova interfaccia Copilot per semplificare le attività degli utenti

Come già accennato, la nuova interfaccia notebook dell’assistente AI ha lo scopo di semplificare le interazioni degli utenti con Copilot. Questa presenta un layout a doppio pannello in cui gli utenti possono inserire istruzioni di testo a sinistra e visualizzare i risultati a destra. Questo layout non solo semplifica la gestione e il perfezionamento dei prompt, ma aumenta anche l'efficienza complessiva dello strumento. Parakhin ha sottolineato inoltre che la funzionalità notebook ricorda le versioni precedenti dei prompt, consentendo agli utenti di richiedere facilmente modifiche o perfezionare le proprie query. Questa aggiunta rappresenta un miglioramento significativo e rende il lavoro con l’intelligenza artificiale più intuitivo e facile da usare. Anche Jorbi Ribas, responsabile tecnico di Bing presso Microsoft, ha pubblicato il suo post X sull'interfaccia notebook di Copilot, dichiarando che questa “accetta anche prompt lunghi fino a 18K caratteri”.

Ad oggi non è chiaro quando Non si sa quando questa nuova interfaccia utente di Notebook sarà disponibile per tutti gli utenti di Copilot. I piani di Microsoft per Copilot nel 2024 includono anche l’inclusione del supporto per l'ultimo modello linguistico di grandi dimensioni di OpenAI, ChatGPT-4 Turbo, ma anche una nuova funzionalità capace di comprendere il codice, destinata agli utenti che desiderano che Copilot generi codice Python rispondendo alle loro domande.